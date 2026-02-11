محاولة اعتراض دورية لأمن الدولة في تكريت تُسفر عن قتيل

صدر عن - والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:



"في الساعة 13:30 من تاريخ 11-2-2026، وبناءً على إشارة الاستئنافية في بشخص بالقاضي باسم ، وأثناء قيام إحدى دوريات مديرية الإقليمية بمهامها في بلدة ، أقدم عدد من الأشخاص على محاولة اعتراض الدورية بالقوة والعمل على إطلاق سراح أحد الموقوفين.



وقد أسفرت هذه الحادثة عن سقوط أحد المواطنين.



إن لأمن الدولة تأسف لسقوط الضحية، وتؤكد أن الحادثة هي قيد التحقيق بإشراف العسكري، تمهيداً لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه.



كما تشدد المديرية على أنها ستبقى تقوم بواجباتها في حفظ الأمن وتطبيق القانون، ضمن الأطر القانونية وتحت سقف القضاء المختص".

