Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

محاولة اعتراض دورية لأمن الدولة في تكريت تُسفر عن قتيل

Lebanon 24
11-02-2026 | 12:29
محاولة اعتراض دورية لأمن الدولة في تكريت تُسفر عن قتيل
محاولة اعتراض دورية لأمن الدولة في تكريت تُسفر عن قتيل photos 0
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:

"في الساعة 13:30 من تاريخ 11-2-2026، وبناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال بشخص بالقاضي باسم تقي الدين، وأثناء قيام إحدى دوريات مديرية عكار الإقليمية بمهامها في بلدة تكريت، أقدم عدد من الأشخاص على محاولة اعتراض الدورية بالقوة والعمل على إطلاق سراح أحد الموقوفين.

وقد أسفرت هذه الحادثة عن سقوط أحد المواطنين.

إن المديرية العامة لأمن الدولة تأسف لسقوط الضحية، وتؤكد أن الحادثة هي قيد التحقيق بإشراف القضاء العسكري، تمهيداً لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه.

كما تشدد المديرية على أنها ستبقى تقوم بواجباتها في حفظ الأمن وتطبيق القانون، ضمن الأطر القانونية وتحت سقف القضاء المختص".
المديرية العامة لأمن الدولة

المديرية العامة

النيابة العامة

قسم الإعلام

أمن الدولة

تقي الدين

الاستئناف

مديرية ال

