تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

فضل الله: لإخراج ملف إعادة الإعمار من أي اعتبارات سياسية

Lebanon 24
11-02-2026 | 12:40
A-
A+

فضل الله: لإخراج ملف إعادة الإعمار من أي اعتبارات سياسية
فضل الله: لإخراج ملف إعادة الإعمار من أي اعتبارات سياسية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "ملف إعادة الإعمار قضية وطنية ويجب اخراجه من اي اعتبارات سياسية وعدم ادخاله في أي ضغوطات"، وقال: "إنه من مسؤولية الدولة اللبنانية، وحزب الله قام بخطوات كبيرة جدا في هذا الملف، وأنجز مشروعاً ضخماً للترميم والإيواء، شمل حوالي 400 ألف أسرة سكنت في بيوت جراء هذا المشروع، وأيضا هناك بعض العطاءات الخيرية الشعبية التي سدت ثغرات بسيطة، ولكن الملف برمته هو في عهدة هذه الحكومة التي التزمت في بيانها الوزاري بإعادة الاعمار".
 
 
وفي حديث تلفزيوني، قال فضل الله: "خلال مناقشة الموازنة العامة في لجنة المال والموازنة، نحن وكتلة التنمية والتحرير أصرينا على أن يكون هناك اعتمادات واضحة بمعزل عن الارقام تم ادراجها في موازنتي مجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة، ولدينا الآن قضية ساخنة وهي الايواء، أي دفع بدلات إيجار لأصحاب البيوت الذين كانوا يسكنون في بيوتهم ودمرت، وهذا الامر يشمل الجنوب والضاحية والبقاع وكل مكان تعرض لاعتداء اسرائيلي، وبدأنا كحزب الله في خطوة اعلن عنها لدفع بدلات ايواء في كل المناطق اللبنانية بمبالغ معينة للمستحقين، وسنعمل أيضا مع الهيئات الرسمية لتعزيز هذا الموضوع للاشهر المقبلة".
 

وتابع: "هناك شق آخر له علاقة بالبنية التحتية، وستعالج من خلال قروض أعلن عنها، وهناك شيء انجز وأمور بحاجة الى مزيد من العمل، وإن شاء الله في الاشهر القليلة المقبلة نتمكن من ترميم ما تبقى من البنية التحتية".


وقال فضل الله: "ملف اعادة الاعمار يشمل ترميم البيوت المتضررة وإعمار البيوت المهدمة كليا، ويوجد أيضاً ما يعرف بالترميم الانشائي، وتم رصد مبالغ في الموازنة لانجاز الترميم الانشائي، واظن انها تسهم بشكل كبير في اعادة الاف العائلات الى بيوتها".


أضاف: "القضية الأساسية هي البيوت المهدمة، وهذه مسؤولية الحكومة بالدرجة الاولى، وكل التحرك الذي حصل سواء في الموازنة أو في الحركة التي قامت بها الحكومة لم يلامس بعد هذه القضية التي لدينا فيها شقان: البيوت في القرى الامامية التي يحاول العدو منع الاهالي من العودة اليها ومنع اعمارها وحتى منع البيوت الجاهزة، وايضا يوجد بقية المناطق، وهذا الموضوع أولوية اساسية ووطنية بالنسبة لنا، وهو الهم الدائم والشغل الشاغل على مستوى قيادة حزب الله ومؤسساته أو وعلى مستوى وجودنا في الحكومة أو في المجلس النيابي، ونعتبر السير الحثيث خلف هذا المطلب سيؤدي في النهاية الى خروق في هذا الانسداد القائم، والذي سببه الاساسي ليس فقط عدم وجود المال إنما الضغوط السياسية الخارجية التي تريد استغلال واستثمار آلام الناس من اجل تحقيق مكاسب سياسية معينة، وهذا لن يؤدي الى نتيجة، يعني كل هذه الضغوط لن تؤدي الى نتيجة".


Advertisement
مواضيع ذات صلة
المنبر البلدي: ملف النفايات شأن بلدي وبيئي ويجب إخراجه من التجاذبات السياسية
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نصّار: لا نيّة لترك أي ملف قضائي لأسباب سياسية ولا حصانة لأحد في هذا الموضوع
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة فضل الله استقبل عبيد ونائب نقيب أطباء الأسنان : لحماية النقابات من المناكفات السياسية
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله خلال لقائه سلام في اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل: الدَّولة معنية باعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

إعادة الإعمار

مجلس الجنوب

هذه الحكومة

لجنة المال

اللبنانية

فضل الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-02-11
Lebanon24
16:40 | 2026-02-11
Lebanon24
16:19 | 2026-02-11
Lebanon24
16:05 | 2026-02-11
Lebanon24
16:00 | 2026-02-11
Lebanon24
15:50 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24