16
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
5
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
لبنان
فضل الله: لإخراج ملف إعادة الإعمار من أي اعتبارات سياسية
Lebanon 24
11-02-2026
|
12:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب
حسن فضل الله
أن "ملف
إعادة الإعمار
قضية وطنية ويجب اخراجه من اي اعتبارات سياسية وعدم ادخاله في أي ضغوطات"، وقال: "إنه من مسؤولية
الدولة اللبنانية
، وحزب الله قام بخطوات كبيرة جدا في هذا الملف، وأنجز مشروعاً ضخماً للترميم والإيواء، شمل حوالي 400 ألف أسرة سكنت في بيوت جراء هذا المشروع، وأيضا هناك بعض العطاءات الخيرية الشعبية التي سدت ثغرات بسيطة، ولكن الملف برمته هو في عهدة
هذه الحكومة
التي التزمت في بيانها الوزاري بإعادة الاعمار".
وفي حديث تلفزيوني، قال
فضل الله
: "خلال مناقشة الموازنة العامة في
لجنة المال
والموازنة، نحن وكتلة التنمية والتحرير أصرينا على أن يكون هناك اعتمادات واضحة بمعزل عن الارقام تم ادراجها في موازنتي
مجلس الجنوب
والهيئة
العليا
للاغاثة، ولدينا الآن قضية ساخنة وهي الايواء، أي دفع بدلات إيجار لأصحاب البيوت الذين كانوا يسكنون في بيوتهم ودمرت، وهذا الامر يشمل الجنوب والضاحية والبقاع وكل مكان تعرض لاعتداء اسرائيلي، وبدأنا كحزب الله في خطوة اعلن عنها لدفع بدلات ايواء في كل المناطق
اللبنانية
بمبالغ معينة للمستحقين، وسنعمل أيضا مع الهيئات الرسمية لتعزيز هذا الموضوع للاشهر المقبلة".
وتابع: "هناك شق آخر له علاقة بالبنية التحتية، وستعالج من خلال قروض أعلن عنها، وهناك شيء انجز وأمور بحاجة الى مزيد من العمل، وإن شاء الله في الاشهر القليلة المقبلة نتمكن من ترميم ما تبقى من البنية التحتية".
وقال فضل الله: "ملف اعادة الاعمار يشمل ترميم البيوت المتضررة وإعمار البيوت المهدمة كليا، ويوجد أيضاً ما يعرف بالترميم الانشائي، وتم رصد مبالغ في الموازنة لانجاز الترميم الانشائي، واظن انها تسهم بشكل كبير في اعادة الاف العائلات الى بيوتها".
أضاف: "القضية الأساسية هي البيوت المهدمة، وهذه مسؤولية الحكومة بالدرجة الاولى، وكل التحرك الذي حصل سواء في الموازنة أو في الحركة التي قامت بها الحكومة لم يلامس بعد هذه القضية التي لدينا فيها شقان: البيوت في القرى الامامية التي يحاول العدو منع الاهالي من العودة اليها ومنع اعمارها وحتى منع البيوت الجاهزة، وايضا يوجد بقية المناطق، وهذا الموضوع أولوية اساسية ووطنية بالنسبة لنا، وهو الهم الدائم والشغل الشاغل على مستوى قيادة
حزب الله
ومؤسساته أو وعلى مستوى وجودنا في الحكومة أو في المجلس النيابي، ونعتبر السير الحثيث خلف هذا المطلب سيؤدي في النهاية الى خروق في هذا الانسداد القائم، والذي سببه الاساسي ليس فقط عدم وجود المال إنما الضغوط السياسية الخارجية التي تريد استغلال واستثمار آلام الناس من اجل تحقيق مكاسب سياسية معينة، وهذا لن يؤدي الى نتيجة، يعني كل هذه الضغوط لن تؤدي الى نتيجة".
