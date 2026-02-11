تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد استهداف إسرائيلي لأحد المنازل.. بيان من بلدية بليدا

Lebanon 24
11-02-2026 | 12:55
A-
A+
بعد استهداف إسرائيلي لأحد المنازل.. بيان من بلدية بليدا
بعد استهداف إسرائيلي لأحد المنازل.. بيان من بلدية بليدا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت بلدية بليدا في بيان، اليوم الأربعاء، أن "العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته المتكرّرة على بلدتنا، في انتهاكٍ صارخ للسيادة اللبنانية وللقوانين الدولية والإنسانية".
 
 
وذكرت البلدية أن "العدو أقدم على استهداف منزلٍ مأهول تقطنه عائلة آمنة مع أطفالها، حيث أُجبرت العائلة على إخلائه تحت القصف، قبل أن تعمد طائرات مسيّرة إلى إلقاء براميل متفجّرة عليه، ما أدى إلى نسفه وتدميره بالكامل".


وقال البيان إن "استهداف منزل مدني يؤوي عائلة وأطفالاً يشكّل تصعيداً خطيراً، ويكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب الأهالي ومحاولة دفعهم إلى مغادرة أرضهم"، وتابع: "لقد حضرت قوات اليونيفيل إلى المكان في صبيحة هذا اليوم، واطّلعت على حجم الأضرار، في وقتٍ لم يصدر فيه حتى الآن أي بيان إدانة عن لجنة مراقبة وقف الأعمال العسكرية".


وختم: "إننا في بلدية بليدا، إذ نستنكر بأشد العبارات هذا العدوان، نؤكد تمسّك أهلنا بأرضهم وحقهم بالعيش بأمان في بلدتهم، ونطالب الدولة اللبنانية وقواها العسكرية والأمنية بتحمّل مسؤولياتها الكاملة، والعمل الفوري على تأمين الحماية للمدنيين ووضع حدّ لهذه الاعتداءات. بليدا ستبقى ثابتة بأهلها، متمسكة بأرضها وحقها بالحياة الكريمة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طائرة "درون" إسرائيلية استهدفت محيط منزل مأهول بقنبلة في بلدة بليدا
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:59:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي استهدف منطقة كرم الشرقي في بلدة بليدا قضاء مرجعيون
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:59:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": محلقة إسرائيلية ألقت العديد من القنابل إضافة الى استهداف منزل في بليدا بالقذائف المدفعية مصدرها موقع المالكية
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:59:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": دبابة إسرائيلية تستهدف احد المنازل في منطقة السلم عند أطراف بلدة عيترون
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:59:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

الإسرائيلي

اللبنانية

الدولة ال

إسرائيل

من بلدي

الكريم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-02-11
Lebanon24
16:40 | 2026-02-11
Lebanon24
16:19 | 2026-02-11
Lebanon24
16:05 | 2026-02-11
Lebanon24
16:00 | 2026-02-11
Lebanon24
15:50 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24