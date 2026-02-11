تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
5
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
بعد استهداف إسرائيلي لأحد المنازل.. بيان من بلدية بليدا
Lebanon 24
11-02-2026
|
12:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت بلدية بليدا في بيان، اليوم الأربعاء، أن "العدو
الإسرائيلي
يواصل اعتداءاته المتكرّرة على بلدتنا، في انتهاكٍ صارخ للسيادة
اللبنانية
وللقوانين الدولية والإنسانية".
وذكرت البلدية أن "العدو أقدم على استهداف منزلٍ مأهول تقطنه عائلة آمنة مع أطفالها، حيث أُجبرت العائلة على إخلائه تحت القصف، قبل أن تعمد طائرات مسيّرة إلى إلقاء براميل متفجّرة عليه، ما أدى إلى نسفه وتدميره بالكامل".
وقال البيان إن "استهداف منزل مدني يؤوي عائلة وأطفالاً يشكّل تصعيداً خطيراً، ويكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب الأهالي ومحاولة دفعهم إلى مغادرة أرضهم"، وتابع: "لقد حضرت قوات اليونيفيل إلى المكان في صبيحة هذا اليوم، واطّلعت على حجم الأضرار، في وقتٍ لم يصدر فيه حتى الآن أي بيان إدانة عن لجنة مراقبة وقف الأعمال العسكرية".
وختم: "إننا في بلدية بليدا، إذ نستنكر بأشد العبارات هذا العدوان، نؤكد تمسّك أهلنا بأرضهم وحقهم بالعيش بأمان في بلدتهم، ونطالب
الدولة اللبنانية
وقواها العسكرية والأمنية بتحمّل مسؤولياتها الكاملة، والعمل الفوري على تأمين الحماية للمدنيين ووضع حدّ لهذه الاعتداءات. بليدا ستبقى ثابتة بأهلها، متمسكة بأرضها وحقها بالحياة الكريمة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طائرة "درون" إسرائيلية استهدفت محيط منزل مأهول بقنبلة في بلدة بليدا
Lebanon 24
طائرة "درون" إسرائيلية استهدفت محيط منزل مأهول بقنبلة في بلدة بليدا
12/02/2026 03:59:11
12/02/2026 03:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي استهدف منطقة كرم الشرقي في بلدة بليدا قضاء مرجعيون
Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي استهدف منطقة كرم الشرقي في بلدة بليدا قضاء مرجعيون
12/02/2026 03:59:11
12/02/2026 03:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": محلقة إسرائيلية ألقت العديد من القنابل إضافة الى استهداف منزل في بليدا بالقذائف المدفعية مصدرها موقع المالكية
Lebanon 24
"لبنان24": محلقة إسرائيلية ألقت العديد من القنابل إضافة الى استهداف منزل في بليدا بالقذائف المدفعية مصدرها موقع المالكية
12/02/2026 03:59:11
12/02/2026 03:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": دبابة إسرائيلية تستهدف احد المنازل في منطقة السلم عند أطراف بلدة عيترون
Lebanon 24
"لبنان24": دبابة إسرائيلية تستهدف احد المنازل في منطقة السلم عند أطراف بلدة عيترون
12/02/2026 03:59:11
12/02/2026 03:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولة اللبنانية
الإسرائيلي
اللبنانية
الدولة ال
إسرائيل
من بلدي
الكريم
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:54 | 2026-02-11
11/02/2026 04:54:55
Lebanon 24
Lebanon 24
البستاني: الانتخابات حاصلة ولم نتحالف حتى الآن مع أحد
Lebanon 24
البستاني: الانتخابات حاصلة ولم نتحالف حتى الآن مع أحد
16:40 | 2026-02-11
11/02/2026 04:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. تقديم طائرة "مُسيرة" للدفاع المدني
Lebanon 24
في لبنان.. تقديم طائرة "مُسيرة" للدفاع المدني
16:19 | 2026-02-11
11/02/2026 04:19:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"متعاقدو الأساسي": ندعو الأساتذة للبقاء على "جهوزية تامة" للتحرك عند اللزوم
Lebanon 24
"متعاقدو الأساسي": ندعو الأساتذة للبقاء على "جهوزية تامة" للتحرك عند اللزوم
16:05 | 2026-02-11
11/02/2026 04:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع الطرقات المتكرر في الشمال.. أزمة بلا حل!
Lebanon 24
قطع الطرقات المتكرر في الشمال.. أزمة بلا حل!
16:00 | 2026-02-11
11/02/2026 04:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما افرغته الطائرات العسكرية الاميركية في "مطار بيروت"
Lebanon 24
هذا ما افرغته الطائرات العسكرية الاميركية في "مطار بيروت"
23:24 | 2026-02-10
10/02/2026 11:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
04:45 | 2026-02-11
11/02/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
12:31 | 2026-02-11
11/02/2026 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
Lebanon 24
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
15:04 | 2026-02-11
11/02/2026 03:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
10:00 | 2026-02-11
11/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:54 | 2026-02-11
مقدمات النشرات المسائيّة
16:40 | 2026-02-11
البستاني: الانتخابات حاصلة ولم نتحالف حتى الآن مع أحد
16:19 | 2026-02-11
في لبنان.. تقديم طائرة "مُسيرة" للدفاع المدني
16:05 | 2026-02-11
"متعاقدو الأساسي": ندعو الأساتذة للبقاء على "جهوزية تامة" للتحرك عند اللزوم
16:00 | 2026-02-11
قطع الطرقات المتكرر في الشمال.. أزمة بلا حل!
15:50 | 2026-02-11
آخر تقرير إسرائيلي عن "القرض الحسن".. كلامٌ جديد
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
12/02/2026 03:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
12/02/2026 03:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
12/02/2026 03:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24