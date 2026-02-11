رسالة من "دول" بشأن دعم الجيش.. معلومات جديدة تتحدّث

قالت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، إنّ أكثر من دولة عربية وأوروبية أعربت عن استعدادها لاستضافة الاجتماع التمهيدي لمؤتمر دعم الجيش.



كذلك، قالت المعلومات إنَّ سيعقدُ جلسة يوم الإثنين المُقبل، يعرضُ خلالها العماد تقريراً يتضمّن خطة حصر السلاح في منطقة .



وذكرت المصادر أنَّ قائد الجيش رودولف هيكل سيُرافق رئيس الحكومة إلى مؤتمر ميونخ للأمن، فيما ستكونُ هناك لقاءات مُرتقبة لحشد لمؤتمر .





