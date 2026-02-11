"لا دولارات".. ماذا يشهدُ سوق "ذهب لبنان"؟

عمد بعضُ متاجر بيع وشراء إلى فرض "قاعدة جديدة" في التعاملات اليومية، أساسها عدم دفع الأموال مباشرة إلى أي شخص يقوم ببيع ذهبٍ لديه داخل المتجر.



وتوضيحاً، فإنَّه عند مُبادرة شخصٍ ما لبيع ليرات ذهبية لديه داخل المتجر، فإنَّ الأخير يتسلّم منه السلعة، لكنه لا يُعطيه ثمنها فوراً تحت ذريعة أنه "لا سيولة الآن، ويجبُ تأمينها بعد فترة تتراوح بين أسبوع و 10 أيام".



المسألة هذه بات سائدة في مُختلف المتاجر، وقد تعززت أكثر خلال الآونة الأخيرة إثر الارتفاع الكبير الذي شهده سعر أونصة الذهب.