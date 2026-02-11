تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-02-2026 | 15:04
A-
A+

هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خلال اليومين الماضيين، رصدَ المركز الوطني للجيوفيزياء حصول هزات أرضية في الجنوب وتحديداً في بلدتي الخيام وإبل السقي.
 
 
ما حصل استدعى تساؤلاتٍ عن أسباب هذه الهزات التي جاءت مُتتالية بينما تركزت في منطقة واحدة.


الخبير الخبير الجيولوجي طوني نمر يقولُ لـ"لبنان24" إنَّ هذه الهزات تحدث يومياً وبشكل مستمر وأمرها طبيعي، مشيراً إلى أن هذه الهزات ستحصلُ دائماً وهذه المسألة ليست غريبة.


وأوضحَ نمر أنهُ في تلك المنطقة الجنوبية، يمرّ فالق اليمونة وأيضاً فالق البحر الميّت، وبالتالي فإنَّ الهزات التي تحصلُ طبيعية ومرتبطة بالفوالق التي تمرّ هناك.
 
 
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 04:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال دقيقة واحدة.. 3 هزات أرضية ضربت تركيا
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 04:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الهزّات الأرضية التي حدثت في البحر المتوسط مقابل بيروت أمس.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 04:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الهزة الّتي وقعت قبالة لبنان أمس.. خبير يطالب بهذا الأمر
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 04:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

المركز الوطني للجيوفيزياء

المنطقة الجنوبية

المركز الوطني

طوني نمر

اليمونة

لبنان24

الخيام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-02-11
Lebanon24
16:40 | 2026-02-11
Lebanon24
16:19 | 2026-02-11
Lebanon24
16:05 | 2026-02-11
Lebanon24
16:00 | 2026-02-11
Lebanon24
15:50 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24