هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها

خلال اليومين الماضيين، رصدَ حصول هزات أرضية في الجنوب وتحديداً في بلدتي وإبل السقي.



ما حصل استدعى تساؤلاتٍ عن أسباب هذه الهزات التي جاءت مُتتالية بينما تركزت في منطقة واحدة.





الخبير الخبير الجيولوجي يقولُ لـ" " إنَّ هذه الهزات تحدث يومياً وبشكل مستمر وأمرها طبيعي، مشيراً إلى أن هذه الهزات ستحصلُ دائماً وهذه المسألة ليست غريبة.





وأوضحَ نمر أنهُ في تلك ، يمرّ فالق وأيضاً فالق البحر الميّت، وبالتالي فإنَّ الهزات التي تحصلُ طبيعية ومرتبطة بالفوالق التي تمرّ هناك.