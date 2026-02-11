تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"

Lebanon 24
11-02-2026 | 15:26
أصدرت الولايات المتحدة الأميركية تحذيراً من المستوى الرابع لمواطنيها منبهة من السفر إلى 21 دولة حول العالم من بينها لبنان، بسبب المخاطر الأمنية.
 

وتشمل القائمة أفغانستان، بيلاروس، بوركينا فاسو، ميانمار، جمهورية إفريقيا الوسطى، هايتي، إيران، العراق، لبنان، ليبيا، مالي، النيجر، كوريا الشمالية، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، أوكرانيا، فنزويلا، واليمن.
 
 
وتعتمد وزارة الخارجية الأميركية نظاماً من 4 مستويات لتحذيرات السفر، تبدأ من "اتخاذ احتياطات طبيعية" وصولاً إلى "لا تسافر" كأعلى مستوى تحذيري.


كذلك، شددت الولايات المتحدة على ضرورة توخي الحذر الشديد عند السفر إلى بعض مناطق المكسيك، رغم أن مستوى التحذير العام للبلاد ظل عند المستوى الثاني.


وجاءت هذه التحذيرات في إطار تصاعد التوترات الأمنية العالمية وتدهور الأوضاع في عدة مناطق تشهد نزاعات أو اضطرابات. (روسيا اليوم)
 
 
 
