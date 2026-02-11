تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"

أصدرت الأميركية تحذيراً من المستوى الرابع لمواطنيها منبهة من السفر إلى 21 دولة حول العالم من بينها ، بسبب المخاطر الأمنية.



وتشمل القائمة أفغانستان، بيلاروس، بوركينا فاسو، ميانمار، إفريقيا الوسطى، هايتي، ، ، لبنان، ليبيا، مالي، النيجر، كوريا الشمالية، الصومال، جنوب السودان، السودان، ، ، فنزويلا، واليمن.



وتعتمد الأميركية نظاماً من 4 مستويات لتحذيرات السفر، تبدأ من "اتخاذ احتياطات طبيعية" وصولاً إلى "لا تسافر" كأعلى مستوى تحذيري.





كذلك، شددت الولايات المتحدة على ضرورة توخي الحذر الشديد عند السفر إلى بعض مناطق المكسيك، رغم أن مستوى التحذير العام للبلاد ظل عند المستوى الثاني.





وجاءت هذه التحذيرات في إطار تصاعد التوترات الأمنية العالمية وتدهور الأوضاع في عدة مناطق تشهد نزاعات أو اضطرابات. (روسيا اليوم)