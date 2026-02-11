مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا وجامعة بيروت العربية وبحث بملف الأبنية المهددة

وقّعت لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ممثّلةً بالوزير الدكتور كمال شحادة، مع جامعة العربية ممثّلةً برئيسها البروفسور وائل نبيل عبد السلام، وذلك بحضور مدير عام وزارة المهجّرين السيد أحمد محمود، إلى جانب فريق عمل الوزارة وفريق عمل الجامعة.



وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التكنولوجيا والتحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يواكب التطوّرات الحديثة ويسهم في دعم الابتكار والبحث العلمي وتطوير القدرات الوطنية، إضافة إلى إطلاق مبادرات وبرامج تدريبية وبحثية مشتركة تخدم القطاعين العام والخاص.





وعلى هامش حفل التوقيع، تطرّق المجتمعون إلى كارثة الأبنية المهدّمة في مدينة ، حيث أشار شحادة إلى خطورة الوضع، لافتاً إلى أنّ "عدد المباني المهدّدة يناهز 1200 مبنى، ما يستدعي تحرّكاً سريعاً ومنسّقاً بين مختلف الجهات المعنية".





وطلب شحاده من إدارة الجامعة "وضع خبراتها الأكاديمية والهندسية في تصرّف البلدية والجهات المختصة، للمساهمة في الكشف الميداني والدراسات الفنية اللازمة لتقييم أوضاع المباني المهدّدة، واقتراح الحلول المناسبة للمعالجة والحد من المخاطر حفاظاً على السلامة العامة".





، أكّد البروفسور وائل نبيل عبد السلام استعداد الجامعة الكامل للتعاون، مشدداً على التزامها ب"دورها الوطني والمجتمعي"، وواضعاً "إمكاناتها العلمية والبحثية في خدمة هذه القضية الملحّة، بالتنسيق مع بلدية طرابلس والجهات الرسمية المختصة".