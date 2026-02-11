تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
5
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا وجامعة بيروت العربية وبحث بملف الأبنية المهددة
Lebanon 24
11-02-2026
|
15:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقّعت
وزارة الدولة
لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ممثّلةً بالوزير الدكتور كمال شحادة،
مذكرة تفاهم
مع جامعة
بيروت
العربية ممثّلةً برئيسها البروفسور وائل نبيل عبد السلام، وذلك بحضور مدير عام وزارة المهجّرين السيد أحمد محمود، إلى جانب فريق عمل الوزارة وفريق عمل الجامعة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التكنولوجيا والتحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يواكب التطوّرات الحديثة ويسهم في دعم الابتكار والبحث العلمي وتطوير القدرات الوطنية، إضافة إلى إطلاق مبادرات وبرامج تدريبية وبحثية مشتركة تخدم القطاعين العام والخاص.
وعلى هامش حفل التوقيع، تطرّق المجتمعون إلى كارثة الأبنية المهدّمة في مدينة
طرابلس
، حيث أشار شحادة إلى خطورة الوضع، لافتاً إلى أنّ "عدد المباني المهدّدة يناهز 1200 مبنى، ما يستدعي تحرّكاً سريعاً ومنسّقاً بين مختلف الجهات المعنية".
وطلب شحاده من إدارة الجامعة "وضع خبراتها الأكاديمية والهندسية في تصرّف البلدية والجهات المختصة، للمساهمة في الكشف الميداني والدراسات الفنية اللازمة لتقييم أوضاع المباني المهدّدة، واقتراح الحلول المناسبة للمعالجة والحد من المخاطر حفاظاً على السلامة العامة".
من جهته
، أكّد البروفسور وائل نبيل عبد السلام استعداد الجامعة الكامل للتعاون، مشدداً على التزامها ب"دورها الوطني والمجتمعي"، وواضعاً "إمكاناتها العلمية والبحثية في خدمة هذه القضية الملحّة، بالتنسيق مع بلدية طرابلس والجهات الرسمية المختصة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وجامعة الروح القدس – الكسليك
Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وجامعة الروح القدس – الكسليك
12/02/2026 04:00:20
12/02/2026 04:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بيروت العربية ووزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بيروت العربية ووزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي
12/02/2026 04:00:20
12/02/2026 04:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لتطوير البحث والقدرات الرقمية.. مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون التكنولوجيا وجامعة البلمند
Lebanon 24
لتطوير البحث والقدرات الرقمية.. مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون التكنولوجيا وجامعة البلمند
12/02/2026 04:00:20
12/02/2026 04:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين جامعة البلمند وجمعية "بيروت ماراتون"
Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين جامعة البلمند وجمعية "بيروت ماراتون"
12/02/2026 04:00:20
12/02/2026 04:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
الذكاء الاصطناعي
وزارة الدولة
مذكرة تفاهم
أكاديمية
من جهته
طرابلس
التزام
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:54 | 2026-02-11
11/02/2026 04:54:55
Lebanon 24
Lebanon 24
البستاني: الانتخابات حاصلة ولم نتحالف حتى الآن مع أحد
Lebanon 24
البستاني: الانتخابات حاصلة ولم نتحالف حتى الآن مع أحد
16:40 | 2026-02-11
11/02/2026 04:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. تقديم طائرة "مُسيرة" للدفاع المدني
Lebanon 24
في لبنان.. تقديم طائرة "مُسيرة" للدفاع المدني
16:19 | 2026-02-11
11/02/2026 04:19:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"متعاقدو الأساسي": ندعو الأساتذة للبقاء على "جهوزية تامة" للتحرك عند اللزوم
Lebanon 24
"متعاقدو الأساسي": ندعو الأساتذة للبقاء على "جهوزية تامة" للتحرك عند اللزوم
16:05 | 2026-02-11
11/02/2026 04:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع الطرقات المتكرر في الشمال.. أزمة بلا حل!
Lebanon 24
قطع الطرقات المتكرر في الشمال.. أزمة بلا حل!
16:00 | 2026-02-11
11/02/2026 04:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما افرغته الطائرات العسكرية الاميركية في "مطار بيروت"
Lebanon 24
هذا ما افرغته الطائرات العسكرية الاميركية في "مطار بيروت"
23:24 | 2026-02-10
10/02/2026 11:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
04:45 | 2026-02-11
11/02/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
12:31 | 2026-02-11
11/02/2026 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
Lebanon 24
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
15:04 | 2026-02-11
11/02/2026 03:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
10:00 | 2026-02-11
11/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:54 | 2026-02-11
مقدمات النشرات المسائيّة
16:40 | 2026-02-11
البستاني: الانتخابات حاصلة ولم نتحالف حتى الآن مع أحد
16:19 | 2026-02-11
في لبنان.. تقديم طائرة "مُسيرة" للدفاع المدني
16:05 | 2026-02-11
"متعاقدو الأساسي": ندعو الأساتذة للبقاء على "جهوزية تامة" للتحرك عند اللزوم
16:00 | 2026-02-11
قطع الطرقات المتكرر في الشمال.. أزمة بلا حل!
15:50 | 2026-02-11
آخر تقرير إسرائيلي عن "القرض الحسن".. كلامٌ جديد
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
12/02/2026 04:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
12/02/2026 04:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
12/02/2026 04:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24