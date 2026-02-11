تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا وجامعة بيروت العربية وبحث بملف الأبنية المهددة

Lebanon 24
11-02-2026 | 15:42
A-
A+
مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا وجامعة بيروت العربية وبحث بملف الأبنية المهددة
مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا وجامعة بيروت العربية وبحث بملف الأبنية المهددة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وقّعت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ممثّلةً بالوزير الدكتور كمال شحادة، مذكرة تفاهم مع جامعة بيروت العربية ممثّلةً برئيسها البروفسور وائل نبيل عبد السلام، وذلك بحضور مدير عام وزارة المهجّرين السيد أحمد محمود، إلى جانب فريق عمل الوزارة وفريق عمل الجامعة.
 
 
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التكنولوجيا والتحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يواكب التطوّرات الحديثة ويسهم في دعم الابتكار والبحث العلمي وتطوير القدرات الوطنية، إضافة إلى إطلاق مبادرات وبرامج تدريبية وبحثية مشتركة تخدم القطاعين العام والخاص.


وعلى هامش حفل التوقيع، تطرّق المجتمعون إلى كارثة الأبنية المهدّمة في مدينة طرابلس، حيث أشار شحادة إلى خطورة الوضع، لافتاً إلى أنّ "عدد المباني المهدّدة يناهز 1200 مبنى، ما يستدعي تحرّكاً سريعاً ومنسّقاً بين مختلف الجهات المعنية".


وطلب شحاده من إدارة الجامعة "وضع خبراتها الأكاديمية والهندسية في تصرّف البلدية والجهات المختصة، للمساهمة في الكشف الميداني والدراسات الفنية اللازمة لتقييم أوضاع المباني المهدّدة، واقتراح الحلول المناسبة للمعالجة والحد من المخاطر حفاظاً على السلامة العامة".


من جهته، أكّد البروفسور وائل نبيل عبد السلام استعداد الجامعة الكامل للتعاون، مشدداً على التزامها ب"دورها الوطني والمجتمعي"، وواضعاً "إمكاناتها العلمية والبحثية في خدمة هذه القضية الملحّة، بالتنسيق مع بلدية طرابلس والجهات الرسمية المختصة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وجامعة الروح القدس – الكسليك
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 04:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بيروت العربية ووزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 04:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24
لتطوير البحث والقدرات الرقمية.. مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون التكنولوجيا وجامعة البلمند
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 04:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين جامعة البلمند وجمعية "بيروت ماراتون"
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 04:00:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الذكاء الاصطناعي

وزارة الدولة

مذكرة تفاهم

أكاديمية

من جهته

طرابلس

التزام

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-02-11
Lebanon24
16:40 | 2026-02-11
Lebanon24
16:19 | 2026-02-11
Lebanon24
16:05 | 2026-02-11
Lebanon24
16:00 | 2026-02-11
Lebanon24
15:50 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24