Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

قطع الطرقات المتكرر في الشمال.. أزمة بلا حل!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-02-2026 | 16:00
قطع الطرقات المتكرر في الشمال.. أزمة بلا حل!
قطع الطرقات المتكرر في الشمال.. أزمة بلا حل! photos 0
شهدت منطقة الشمال في الآونة الأخيرة، تكرار عمليات قطع الطرقات،وكان آخرها اليوم، حيث نفّذ أهالي الموقوفين الإسلاميين احتجاجات، فأغلقوا طريق المنكوبين ومنطقة البداوي.
هذا إلى جانب الزحمة المعتادة عند حاجز دير عمار، ما أدى إلى تأخير المواطنين لما لا يقل عن ساعة ونصف الساعة، لا سيما طلاب الجامعات، ما أدّى إلى استياء عدد كبير من أهالي المنطقة.

وللتغلب على هذا الوضع، اضطر البعض إلى ركن سياراتهم الى  جانب الطريق، بينما نزّل آخرون من الحافلات وساروا على الأقدام لتجاوز نقطة الاحتجاجات والوصول إلى أعمالهم.

ولا يُعد هذا الوضع جديدًا، فقد سبق أن قام العسكريون المتقاعدون بقطع طريق المنيه احتجاجًا على انخفاض قيمة رواتبهم، كما أن أي توقيف أو سجن لشخص ما غالبًا ما يثير أقاربه وأصدقاءه لقطع الطريق في منطقة المحمرة.

باختصار، يبدو أن أي مشكلة أو اعتراض تُحلّ عبر الشارع، رغم أن هذه الطريقة لا تحقق نتائج فعلية، إذ أن الطرق تُغلق أمام المواطنين وليس أمام صانعي القرار كالنواب والوزراء، مما يتسبب بفوضى وخسائر من دون أن يطال تأثيرها المسؤولين.

إضافة إلى ذلك، تُفاقم نقطة التفتيش عند حاجز دير عمار المشكلة، فبالرغم من نقل الجيش لنقطة التفتيش 50 مترًا، تبقى الزحمة مستمرة على مدار اليوم، خاصة مع تزايد أعداد أهالي الشمال سنويًا مقارنة بالمناطق الأخرى، من دون أي تنظيم واضح، في ظل دفع المواطنين ثمن هذا الوضع المتكرر.
المصدر: خاص
خاص "لبنان 24"

