Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"متعاقدو الأساسي": ندعو الأساتذة للبقاء على "جهوزية تامة" للتحرك عند اللزوم

Lebanon 24
11-02-2026 | 16:05
متعاقدو الأساسي: ندعو الأساتذة للبقاء على جهوزية تامة للتحرك عند اللزوم
متعاقدو الأساسي: ندعو الأساتذة للبقاء على جهوزية تامة للتحرك عند اللزوم photos 0
عقدت رابطة الأساتذة المتعاقدين اجتماعاً للهيئة الإدارية والمجلس التنفيذي بحضور أعضاء من مختلف المحافظات اللبنانية، خُصص لعرض آخر مستجدات حملة التثبيت أمام الأساتذة المتعاقدين بمختلف مسمّياتهم.
 
 

وقدّمت رئيسة الرابطة نسرين شاهين ورقة العمل التي تم الاتفاق عليها، والتي ارتكزت على أربعة محاور رئيسية: عرض بنود اقتراح قانون التثبيت - عرض حيثيات الدراسة المالية المرفقة بالقانون - توضيح مسار هذا القانون داخل اللجان النيابية وصولًا إلى المجلس النيابي - متابعة مسار القانون والتحرّك المطلوب.
 


وأكدت الرابطة أنّها "قامت بواجبها وأدّت الأمانة بإيصال قانون التثببت إلى لجنة التربية النيابية، وستواصل متابعته حتى وصوله إلى الهيئة العامة لمجلس النواب". 
 


كذلك، شدّدت الرابطة على أنّها "ستبذل كل جهدها لإقرار هذا القانون، ولكنها لن تسير في أي صيغة قد تُلحق الغبن بالمتعاقدين، ولن تكون جزءًا من أي قانون لا يضمن الحقوق الكاملة للأساتذة المتعاقدين". 
 


ودعت الرابطة الأساتذة المتعاقدين إلى "التوجّه نحو نواب كتلهم السياسية، وبخاصة نواب لجنة التربية، والضغط عليهم لتحمّل مسؤولياتهم ودعم هذا القانون والتوقيع عليه"، مؤكدة "ضرورة بقاء الأساتذة المتعاقدين، وعددهم نحو خمسة عشر ألف أستاذ وأستاذة، في حالة جهوزية واستعداد تام للتحرّك عند اللزوم، إذ إنّ معركة التثبيت هي المعركة الأساسية، ولن تلتفت الرابطة إلى أي معارك جانبية أو تفاصيل ثانوية على حساب هذا الحق".
الهيئة العامة لمجلس النواب

المجلس التنفيذي

رابطة الأساتذة

الهيئة العامة

مجلس التنفيذ

نسرين شاهين

اللبنانية

