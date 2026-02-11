"متعاقدو الأساسي": ندعو الأساتذة للبقاء على "جهوزية تامة" للتحرك عند اللزوم

عقدت المتعاقدين اجتماعاً للهيئة الإدارية والمجلس التنفيذي بحضور أعضاء من مختلف المحافظات ، خُصص لعرض آخر مستجدات حملة التثبيت أمام الأساتذة المتعاقدين بمختلف مسمّياتهم.



وقدّمت رئيسة الرابطة ورقة العمل التي تم الاتفاق عليها، والتي ارتكزت على أربعة محاور رئيسية: عرض بنود اقتراح قانون التثبيت - عرض حيثيات الدراسة المالية المرفقة بالقانون - توضيح مسار هذا القانون داخل اللجان النيابية وصولًا إلى المجلس النيابي - متابعة مسار القانون والتحرّك المطلوب.





وأكدت الرابطة أنّها "قامت بواجبها وأدّت الأمانة بإيصال قانون التثببت إلى لجنة التربية النيابية، وستواصل متابعته حتى وصوله إلى ".





كذلك، شدّدت الرابطة على أنّها "ستبذل كل جهدها لإقرار هذا القانون، ولكنها لن تسير في أي صيغة قد تُلحق الغبن بالمتعاقدين، ولن تكون جزءًا من أي قانون لا يضمن الحقوق الكاملة للأساتذة المتعاقدين".