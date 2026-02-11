تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
في لبنان.. تقديم طائرة "مُسيرة" للدفاع المدني
Lebanon 24
11-02-2026
|
16:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسلّم
المدير العام
للدفاع المدني، العميد الركن
عماد خريش
، هبة طائرة مسيّرة (Drone) مقدّمة من مؤسسة (زعتر وزيت)، ممثّلة بمديرها التنفيذي جهاد رستم، خلال حفل أُقيم في صالة Grand Cinemas – ABC ضبية، في إطار الحملة التي نظّمتها المؤسسة دعمًا لجهود الدفاع المدني".
وحضر الحفل عدد من رؤساء الوحدات والأقسام، وعناصر
المديرية العامة
، حيث نوّه العميد
خريش
بالمبادرة، مؤكدًا أن "هذه الهبة تشكّل أداة عملانية تعزّز الجهوزية وتمكّن العناصر من أداء مهامهم بكفاية وفعالية أعلى".
وأكد خريش في المناسبة أن "المبادرة تجسّد الشراكة المسؤولة بين القطاعين العام والخاص، وتعكس التزامًا عمليًا بدعم
مؤسسات الدولة
وتعزيز قدراتها".
وأوضح أن "الطائرة المسيّرة ستسهم في دعم مهام الرصد والمراقبة وتقييم المواقع، بما يسرّع التدخّل في حالات الطوارئ والحرائق والكوارث، ويحدّ من حجم الخسائر".
وتندرج هذه الخطوة ضمن التعاون المستمر بين القطاع المدني والمؤسسات المجتمعية لتعزيز السلامة العامة وتطوير القدرات الفنية للدفاع المدني، بما يرفع مستوى الجهوزية ويحسّن فعالية عمليات البحث والإنقاذ.
