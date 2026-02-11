البستاني: الانتخابات حاصلة ولم نتحالف حتى الآن مع أحد

قالت النائب إنَّ " لم يتحالف مع أحد حتى هذه اللحظة في الانتخابات النيابية المُقبلة"، مشيرة إلى أنه "إذا كانت مصلحة التحالف مع أي حزب كان، فإنَّ رئيس الحر سيأخذُ هذا القرار".



كلام جاء خلال حديث تلفزيوني، اليوم الأربعاء، إذ أكدت أن "الانتخابات حاصلة بالتأكيد"، وقالت: "لا يخيرنا أحد بين تطيير الانتخابات وتصويت المغتربين".





ولفتت البستاني إلى أنَّ " أمّن حق تصويت والتمثيل للمغتربين ولا حجة اليوم لعدم تنفيذه حرفياً"، مشيرة إلى أنَّ "القانون اليوم جاهز للتطبيق في الانتخابات المقبلة"، وقالت: "نحن متمسكون بالدائرة الـ16".





إلى ذلك، رأت البستاني أنَّ "مقعد في ليس بخطر"، مشيرة إلى أن "علاقة التيار مع بُنيت على أساس واضحة وصريحة وضمن هذه المذكرة هناك بنود منها بناء الدولة والاستراتيجية الدفاعية"، سائلة: "فما الذي حقّقناه من هذه البنود؟".





وتابعت: "الانفصال بين التيار وحزب الله حصل بـ7 تشرين الأول 2023، ومصلحة باسيل كانت تفرض عليه أن ينفصل عن الحزب حين صدرت بحقه، لكن نحن قرارنا سيادي ووطني وحر".





