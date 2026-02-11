تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
البستاني: الانتخابات حاصلة ولم نتحالف حتى الآن مع أحد

Lebanon 24
11-02-2026 | 16:40
البستاني: الانتخابات حاصلة ولم نتحالف حتى الآن مع أحد
قالت النائب ندى البستاني إنَّ "التيار الوطني الحر لم يتحالف مع أحد حتى هذه اللحظة في الانتخابات النيابية المُقبلة"، مشيرة إلى أنه "إذا كانت مصلحة التيار التحالف مع أي حزب كان، فإنَّ رئيس التيار الوطني الحر سيأخذُ هذا القرار".
 
 
كلام البستاني جاء خلال حديث تلفزيوني، اليوم الأربعاء، إذ أكدت أن "الانتخابات حاصلة بالتأكيد"، وقالت: "لا يخيرنا أحد بين تطيير الانتخابات وتصويت المغتربين".


ولفتت البستاني إلى أنَّ "القانون الانتخابي أمّن حق تصويت والتمثيل للمغتربين ولا حجة اليوم لعدم تنفيذه حرفياً"، مشيرة إلى أنَّ "القانون اليوم جاهز للتطبيق في الانتخابات المقبلة"، وقالت: "نحن متمسكون بالدائرة الـ16".


إلى ذلك، رأت البستاني أنَّ "مقعد باسيل في البترون ليس بخطر"، مشيرة إلى أن "علاقة التيار مع حزب الله بُنيت على أساس مذكرة تفاهم واضحة وصريحة وضمن هذه المذكرة هناك بنود منها بناء الدولة والاستراتيجية الدفاعية"، سائلة: "فما الذي حقّقناه من هذه البنود؟". 


وتابعت: "الانفصال بين التيار وحزب الله حصل بـ7 تشرين الأول 2023، ومصلحة باسيل كانت تفرض عليه أن ينفصل عن الحزب حين صدرت العقوبات بحقه، لكن نحن قرارنا سيادي ووطني وحر".

