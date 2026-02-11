تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عقب زيارة بارو وعشية مؤتمر باريس: فرنسا مرتاحة للتطورات الايجابية في لبنان

Lebanon 24
11-02-2026 | 22:44
A-
A+
عقب زيارة بارو وعشية مؤتمر باريس: فرنسا مرتاحة للتطورات الايجابية في لبنان
عقب زيارة بارو وعشية مؤتمر باريس: فرنسا مرتاحة للتطورات الايجابية في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت" النهار": لاحظ مصدر فرنسي أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو للبنان أظهرت "تطورات إيجابية عدة" على أكثر من مستوى، في مقدمها التقدم المسجل في خطة نزع سلاح "حزب الله" وحصره بيد الدولة اللبنانية، إضافة إلى تقدم في ملفات العلاقات مع سوريا وإسرائيل، فضلاً عن دفع جديد في اتجاه إقرار قانون "الكابيتال كونترول".
وأوضح أن المشاورات التي أجريت خلال الزيارة مع السلطات اللبنانية وممثلين لـ"اليونيفيل" وآلية مراقبة وقف النار، خلصت إلى أن المرحلة الأولى من خطة نزع السلاح التي نُفذت جنوب نهر الليطاني "كانت ناجحة"، وأن الجيش اللبناني بات يمتلك سيطرة عملياتية كاملة في تلك المنطقة. وأضاف أن هذا التطور لا يعني "انعدام وجود حزب الله بالكامل" في الجنوب، لكنه يعني أن الحزب "لم يعد قادراً على تنفيذ عمليات مؤثرة من هذه المنطقة"، معتبراً ذلك "تقدماً حقيقياً" وأول تطبيق عملي للقرار اللبناني المتخذ في آب وأيلول الماضيين لضمان احتكار الدولة للسلاح. وفي الشق الإقليمي، أشار المصدر إلى أن تقدماً تحقق في العلاقات بين لبنان وسوريا، لافتاً إلى أن دمشق وبيروت أبلغتا الجانب الفرنسي أن اتفاقاً حول ملف السجناء "سيُبرم قريباً جداً"، وهو ملف وصفه بأنه "مهم بالنسبة إلى دمشق". وبموجب هذا الاتفاق، يُتوقع نقل عدد من السجناء السوريين المحتجزين في لبنان إلى سوريا، بما قد يسهم في فتح الباب أمام استئناف النقاش حول ترسيم الحدود وتأمينها، وهي ملفات حساسة للبلدين، إلى جانب ملف عودة اللاجئين السوريين الذي يشكل عبئاً اقتصادياً وديموغرافياً على لبنان.
أما على خط العلاقات مع إسرائيل، فقد أقر المصدر بوجود "صعوبات مستمرة" نتيجة خروق وقف النار، سواء من خلال الضربات أو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس نقاط داخل الأراضي اللبنانية، لكنه لفت إلى حصول تطور لافت تمثل في إجراء مناقشات غير مسبوقة بين مدنيين لبنانيين ومدنيين إسرائيليين ضمن إطار آلية مراقبة وقف النار، في خطوة وصفها بأنها الأولى من نوعها منذ أربعة عقود. وقال إن الوزير شجع محاوريه على "الاستمرار في هذا المسار". وفي الجانب الداخلي اللبناني، رأى المصدر أن إقرار مشروع قانون "الكابيتال كونترول" في مجلس الوزراء أحدث "ضغطاً سياسياً" على القوى الممثلة في البرلمان، باعتبارها الجهة المخولة التصويت على القانون. وأوضح أن الوزير نقل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من النواب ضرورة الإسراع في إقرار النص، سواء بصيغته الحالية أو بعد تعديله. وأضاف أن تمرير القانون قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن سيكون "إيجابياً للغاية"، لأنه سيسمح بتوفير مناخ دولي مناسب لدفع ملف الإصلاح المالي، الذي يعد شرطاً أساسياً لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان. وأكد المصدر أن الهدف الرئيسي لزيارة بارو لبيروت كان التحضير لمؤتمر دعم الجيش المقرر عقده في باريس في 5 آذار، مشيراً إلى أن الوزير ناقش مع المسؤولين اللبنانيين، ولا سيما قائد الجيش، التحديات المرتبطة بالمؤتمر. وبحسب المصدر، يتمثل أبرز هذه التحديات في ضرورة مواصلة التقدم في خطة نزع السلاح، لا سيما في مرحلتها الثانية، إضافة إلى أهمية أن يقدم الجيش اللبناني "تحديداً واضحاً لحاجاته"، بما يسمح بتنسيق عرض دولي متماسك للاستجابة لها خلال المؤتمر. كذلك تطرقت المحادثات، وفق المصدر، إلى مستقبل قوة "اليونيفيل" وما قد يطرحه ذلك من تحديات على الجيش اللبناني، والحاجة إلى إعادة تكييف منظومة الدعم الدولي للجيش بما يضمن استقرار لبنان.
وفي رده على سؤال عن الفارق بين التقدير الفرنسي لقدرات "حزب الله" والتقدير الإسرائيلي، قال المصدر إنه لا يعتقد أن هناك فجوة كبيرة، مشيراً إلى أن الطرفين يتحدثان عن نطاقين مختلفين. وأوضح أن فرنسا تعتبر أن المرحلة الأولى جنوب الليطاني سارت في شكل جيد، بينما يركز الإسرائيليون على أن التهديد تراجع كثيراً في الشريط الحدودي ضمن مسافة 5 إلى 10 كيلومترات من الحدود. وأضاف أن إسرائيل، كما فرنسا، ترى أن التحدي لا يزال قائماً في بقية الأراضي اللبنانية، حيث يستمر "حزب الله" في محاولات إعادة التسلح وتدريب المقاتلين، ولا سيما شمال الليطاني. لكنه أشار إلى أن الخطاب العلني يختلف بين الطرفين، إذ تميل فرنسا إلى إبراز الجهود اللبنانية، فيما تميل إسرائيل إلى تقليلها للحفاظ على هامش حركتها العسكرية وتجنب ضغوط دولية.
وهل الولايات المتحدة ستشارك بفاعلية في إنجاح مؤتمر باريس، أجاب المصدر بأن "الجانب الفرنسي كان يتابع الأمر، خصوصاً بعد تقارير عن اجتماع متوتر بين قائد الجيش اللبناني والسيناتور الأميركي ليندسي غراهام. إلا أن قائد الجيش أكد أن بقية زيارته لواشنطن "سارت على نحو جيد"، وأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة دعم الجيش اللبناني، بما في ذلك خلال مؤتمر 5 آذار.  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بارو يختتم زيارته بيروت بلقاء مع قائد الجيش.. وهيكل عاد من واشنطن بتأكيد استمرار الدعم والمشاركة في مُؤتمر باريس
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 07:38:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بارو: لبنان هو رسالة وفيه توجد حضارة كبيرة ويمكنكم الاعتماد على فرنسا لحمايتها
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 07:38:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بارو: نعمل بالتنسيق مع السعودية وأميركا وقطر ومصر الذين سينظمون مؤتمر دعم الجيش
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 07:38:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بارو: نأمل أن نحصل على التزامات حسية وقوية في مؤتمر دعم الجيش في آذار المقبل
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 07:38:10 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

أن فرنسا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:08 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:09 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:13 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:17 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:55 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:08 | 2026-02-11
Lebanon24
22:09 | 2026-02-11
Lebanon24
22:13 | 2026-02-11
Lebanon24
22:17 | 2026-02-11
Lebanon24
23:55 | 2026-02-11
Lebanon24
23:51 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24