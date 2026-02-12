تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
16
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
خيرات شباط مستمرة.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان في هذه التواريخ
Lebanon 24
12-02-2026
|
01:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صفحة Lebanese Daily Weather المتخصصة بالطقس ان المنطقة تأثرت خلال الأيام الماضية بأمطار متفرقة ذات طابع محلي، ترافق معها تشكّل الضباب فوق مختلف
المرتفعات الجبلية
صباحاً وخلال ساعات المساء الأولى. في المقابل، بقيت درجات الحرارة مرتفعة نسبياً، ما حصر تساقط الثلوج فوق المرتفعات
الجبلية العالية
.
أضافت الصفحة: "اشتدت الأمطار مساء أمس الأربعاء وتركّزت فوق المناطق الشمالية، ثم امتد تأثيرها عصراً وخلال ساعات المساء الأولى إلى مختلف المناطق
اللبنانية
، مع تفاوت في الغزارة من منطقة إلى أخرى. ويستمر الطقس المتقلب والماطر خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن تنحسر الهطولات تدريجياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة حتى نهار الجمعة. بعدها، تعود المنطقة لتتأثر بمنخفض جوي جديد
غزير
الأمطار وعالي الرطوبة، تتخلله فترات انفراج واسعة ومشمسة، ويستمر من عصر ومساء الجمعة حتى مساء السبت.
ويتزامن هذا المنخفض، بحسب الصفحة، مع أمطار غزيرة، موجات برد، واحتمال تشكّل الصواعق والبروق. كما يُتوقع وصول منخفض جوي آخر منتصف الأسبوع المقبل، يكون أبرد من سابقه. وبين هذين المنخفضين، تسود أجواء ربيعية دافئة يومي الأحد والاثنين، قبل أن تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض اعتباراً من نهار الثلاثاء.
ويستمر توالي الخير نحو المنطقة حتى منتصف الأسبوع المقبل، تتخلله فترة ربيعية دافئة قصيرة الأحد والاثنين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
12/02/2026 10:58:52
12/02/2026 10:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
استراحة جوية لأيام.. ولكن استعدوا سلسلة منخفضات ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
استراحة جوية لأيام.. ولكن استعدوا سلسلة منخفضات ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
12/02/2026 10:58:52
12/02/2026 10:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس آخر يوم في السنة
Lebanon 24
استعدوا سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس آخر يوم في السنة
12/02/2026 10:58:52
12/02/2026 10:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس ليلة رأس السنة
Lebanon 24
سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس ليلة رأس السنة
12/02/2026 10:58:52
12/02/2026 10:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
المرتفعات الجبلية
الجبلية العالية
daily weather
اللبنانية
الشمالي
الشمال
جوي ✊
تابع
قد يعجبك أيضاً
مرقص: الحفاظ على الإعلام التقليدي اليوم تحدٍ كبير في عصر الرقميات
Lebanon 24
مرقص: الحفاظ على الإعلام التقليدي اليوم تحدٍ كبير في عصر الرقميات
03:44 | 2026-02-12
12/02/2026 03:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية
Lebanon 24
انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية
03:36 | 2026-02-12
12/02/2026 03:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: تخفيض غرامات الري بنسبة 85%
Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: تخفيض غرامات الري بنسبة 85%
03:30 | 2026-02-12
12/02/2026 03:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عطلة الصحافة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري
Lebanon 24
عطلة الصحافة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري
03:27 | 2026-02-12
12/02/2026 03:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام الى ميونيخ
Lebanon 24
سلام الى ميونيخ
03:19 | 2026-02-12
12/02/2026 03:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
Lebanon 24
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
15:04 | 2026-02-11
11/02/2026 03:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
04:45 | 2026-02-11
11/02/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
12:31 | 2026-02-11
11/02/2026 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
15:26 | 2026-02-11
11/02/2026 03:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
10:00 | 2026-02-11
11/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:44 | 2026-02-12
مرقص: الحفاظ على الإعلام التقليدي اليوم تحدٍ كبير في عصر الرقميات
03:36 | 2026-02-12
انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية
03:30 | 2026-02-12
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: تخفيض غرامات الري بنسبة 85%
03:27 | 2026-02-12
عطلة الصحافة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري
03:19 | 2026-02-12
سلام الى ميونيخ
03:17 | 2026-02-12
خلف: لا يجوز التلاعب بالاستحقاقات الدستورية
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
12/02/2026 10:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
12/02/2026 10:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
12/02/2026 10:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24