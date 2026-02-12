خيرات شباط مستمرة.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان في هذه التواريخ

أفادت صفحة Lebanese Daily Weather المتخصصة بالطقس ان المنطقة تأثرت خلال الأيام الماضية بأمطار متفرقة ذات طابع محلي، ترافق معها تشكّل الضباب فوق مختلف صباحاً وخلال ساعات المساء الأولى. في المقابل، بقيت درجات الحرارة مرتفعة نسبياً، ما حصر تساقط الثلوج فوق المرتفعات .أضافت الصفحة: "اشتدت الأمطار مساء أمس الأربعاء وتركّزت فوق المناطق الشمالية، ثم امتد تأثيرها عصراً وخلال ساعات المساء الأولى إلى مختلف المناطق ، مع تفاوت في الغزارة من منطقة إلى أخرى. ويستمر الطقس المتقلب والماطر خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن تنحسر الهطولات تدريجياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة حتى نهار الجمعة. بعدها، تعود المنطقة لتتأثر بمنخفض جوي جديد الأمطار وعالي الرطوبة، تتخلله فترات انفراج واسعة ومشمسة، ويستمر من عصر ومساء الجمعة حتى مساء السبت.ويتزامن هذا المنخفض، بحسب الصفحة، مع أمطار غزيرة، موجات برد، واحتمال تشكّل الصواعق والبروق. كما يُتوقع وصول منخفض جوي آخر منتصف الأسبوع المقبل، يكون أبرد من سابقه. وبين هذين المنخفضين، تسود أجواء ربيعية دافئة يومي الأحد والاثنين، قبل أن تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض اعتباراً من نهار الثلاثاء.ويستمر توالي الخير نحو المنطقة حتى منتصف الأسبوع المقبل، تتخلله فترة ربيعية دافئة قصيرة الأحد والاثنين.