تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مرقص: الجهود الحكومية لم تكتمل لكنها جدية

Lebanon 24
12-02-2026 | 01:23
A-
A+
مرقص: الجهود الحكومية لم تكتمل لكنها جدية
مرقص: الجهود الحكومية لم تكتمل لكنها جدية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استضاف سفير لبنان في دولة الكويت غادي الخوري لقاءً حواريًا في مقرّ السفارة، تحدّث خلاله وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص إلى الجالية اللبنانية عن آخر التطورات السياسية في لبنان، بحضور القنصل ونائب رئيس البعثة في السفارة ميا العضم.

كما شارك في اللقاء عدد من ممثلي وسائل الإعلام الكويتية، من بينهم جريدة" القبس"، "وكالة الأنباء الكويتية"، صحيفة" الأنباء الكويتية"، إضافة إلى" النهار"، "الراي" وجريدة "الجريدة".

وخلال اللقاء، عرض الوزير مرقص الجهود التي تبذلها الحكومة لوضع لبنان على سكة الإصلاح والنهوض به من جديد، متوقفًا عند أبرز الجهود المحققة منذ تشكيلها، مشيرًا إلى أنها شملت" السيطرة العملانية للجيش جنوب الليطاني واحتواء السلاح شمالًا، تعزيز ضبط الحدود البرية والبحرية، تطوير مطار رفيق الحريري الدولي ومحيطه وطريق المطار، وترسيم الحدود البحرية مع قبرص، إلى جانب إقرار حزمة من التشريعات المصرفية العالقة منذ سنوات، ولا سيما السرية المصرفية، هيكلة المصارف، معالجة الفجوة المالية واسترداد الودائع رغم تحفظاتي الكثيرة التي وثّقتها خطياً".

 كما أشار إلى" إعادة تطبيع العلاقات العربية وعودة لبنان إلى محيطه العربي، إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بعد انقطاع دام تسع سنوات، تشديد مكافحة المخدرات وتوقيف كبار المتورطين، ضبط الجمارك، واعتماد آلية للتعيينات الإدارية".

 و لفت إلى" إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء وإنجاز التشكيلات القضائية، إقرار موازنة عامة متوازنة ضمن المهلة الدستورية، تعيين رئيس ومجلس إدارة تلفزيون لبنان منذ،أخر تعيين عام ١٩٩٩ وسائر التعيينات العسكرية والإدارية والديبلوماسية، إقرار مشروع قانون الإعلام في اللجان النيابية بعد سنوات من الدرس، إضافة إلى إصدار نحو ٣٠٠٠ مرسوم وقرار حكومي في أقل من سنة، وتحقيق عودة غير مسبوقة للنازحين السوريين خلال عام 2025 نتيجة سياسة حكومية واضحة ومنظمة".

وأشار مرقص إلى أن هذه" الجهود تعكس جدية عمل الحكومة، إلا أنها تبقى غير مكتملة، ما يستدعي مضاعفة العمل لوضع لبنان على السكة الصحيحة".

ورداً على سؤال، أكد الوزير مرقص أن الحكومة هي إلى جانب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "حريصة على إجراء الانتخابات النيابية، لتشمل المقيمين وغير المقيمين، كما يشدد فخامة الرئيس".

 وبشان ادراج دولة الكويت مستشفيات لبنانية على قائمة العقوبات أجاب ردّاً على سؤال: "كوني وزيراً للإعلام لا أعمل على هذا الملف لأنه ليس من صلب صلاحيتي، إنما عندما تصلني معلومات حكومية للإفادة عنها سأصرّح بها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فياض: الدولة تُعالج زيادة الإيرادات ولكنّها لا تُعالج زيادة رواتب موظّفي القطاع العام وهذه المشكلة تحتاج إلى معالجة جديّة
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 10:58:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: الاعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في الجلسة الحكومية المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 10:58:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: تقرر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط لبحث ملف رواتب القطاع العام
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 10:58:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: تقرر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط لبحث ملف رواتب القطاع العام
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 10:58:59 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

نائب رئيس

اللبنانية

العقوبات

الجمهوري

الحريري

جمهورية

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:57 | 2026-02-12
Lebanon24
03:44 | 2026-02-12
Lebanon24
03:36 | 2026-02-12
Lebanon24
03:30 | 2026-02-12
Lebanon24
03:27 | 2026-02-12
Lebanon24
03:19 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24