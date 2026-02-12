اسماعيل سكرية: لتوضيح مفهوم المشاركة مع منظمة الصحة العالمية

رحّب رئيس حملة "الصحة حق وكرامة" الدكتور إسماعيل
سكرية في بيان، "بوضع حجر الاساس لمختبر وبائي في احدى أبنية مستشفى بيروت
الحكومي (الحريري) المتراكم فيها الاهمال وغياب الصيانة لسنوات رغم ما صرف من أموال"، واثنى على "جهود وزير الصحة
الدكتور ركان ناصر الدين
الصحية"، آملا ان تحفظ علمية المختبر بعيدا من لغة المحاصصة والتسييس".
واعتبر أن "الملفت هو فصل المختبر عن مركزية المختبر المركزي الجامعة، وربطه بالمشاركة مع منظمة الصحة العالمية
وما تحمله من توجهات وقرارات وتدخلات في حرية اعماله، بخاصة بعد ضغوط المنظمة لتمرير إتفاقية تتيح لها اعلان الصفة الوبائية في اي بلد حين ترى ذلك، والتي رفضتها الولايات المتحدة
الاميركية والعديد من الدول المتقدمة، فيما اتخذ لبنان
موقف الحياد الذي ادخله في الاتفاقية، مما يلزمنا المطالبة بتوضيح مفهوم هذه المشاركة، وبخاصة ايضا بعد تجربة الكورونا
وما احدثته من ارباك للعلم والعالم، رافقه ارتباك اكبر مع اللقاح الذي ترفضه اميركا
ايضا ورافقته اعمال استغلال مادي كبيرة استشفاء ومختبرات".
وسأل: "هل يخضع المختبر الوبائي لقانون انشاء المختبر المركزي عام ١٩٥٦، ام لقانون مشترك مع منظمة الصحة
العالمية؟".