اسماعيل سكرية: لتوضيح مفهوم المشاركة مع منظمة الصحة العالمية

Lebanon 24
12-02-2026 | 01:25
اسماعيل سكرية: لتوضيح مفهوم المشاركة مع منظمة الصحة العالمية
رحّب رئيس حملة "الصحة حق وكرامة" الدكتور إسماعيل سكرية في بيان، "بوضع حجر الاساس لمختبر وبائي في احدى أبنية مستشفى بيروت الحكومي (الحريري) المتراكم فيها الاهمال وغياب الصيانة لسنوات رغم ما صرف من أموال"، واثنى على "جهود وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين الصحية"، آملا ان تحفظ علمية المختبر بعيدا من لغة المحاصصة والتسييس".

واعتبر أن "الملفت هو فصل المختبر عن مركزية المختبر المركزي الجامعة، وربطه بالمشاركة مع منظمة الصحة العالمية وما تحمله من توجهات وقرارات وتدخلات في حرية اعماله، بخاصة بعد ضغوط المنظمة لتمرير إتفاقية تتيح لها اعلان الصفة الوبائية في اي بلد حين ترى ذلك، والتي رفضتها الولايات المتحدة الاميركية والعديد من الدول المتقدمة، فيما اتخذ لبنان موقف الحياد الذي ادخله في الاتفاقية، مما يلزمنا المطالبة بتوضيح مفهوم هذه المشاركة، وبخاصة ايضا بعد تجربة الكورونا وما احدثته من ارباك للعلم والعالم، رافقه ارتباك اكبر مع اللقاح الذي ترفضه اميركا ايضا ورافقته اعمال استغلال مادي كبيرة استشفاء ومختبرات".

وسأل: "هل يخضع المختبر الوبائي لقانون انشاء المختبر المركزي عام  ١٩٥٦، ام لقانون مشترك مع منظمة الصحة العالمية؟".
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة يهنّئ الدكتورة حطيط لاختيارها ضمن نخبة خبراء منظمة الصحة العالمية
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 10:59:06 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية تعلن حاجتها إلى مليار دولار لمكافحة أسوأ أزمات العالم الصحية في 2026
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 10:59:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس منظمة الصحة العالمية: انسحاب الولايات المتحدة "قرار خاطئ"
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 10:59:06 Lebanon 24 Lebanon 24
انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية… تداعيات داخلية وعالمية
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 10:59:06 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الصحة العالمية

الولايات المتحدة

منظمة الصحة

ناصر الدين

وزير الصحة

الكورونا

الاميركي

الحريري

