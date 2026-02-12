الاعتداءات الاسرائيلية جنوباً مستمرة.. هذا ما جرى صباح اليوم

استهدف الموقع الاسرائيلي المستحدث داخل الأراضي في منطقة "اللبونة" اطراف بلدة بالرشقات الرشاشة، بحسب ما افادت مندوبة " ".الى ذلك، توغلت قوات الجيش الاسرائيلي فجرا الى "حي النورية" وسط بلدة كفركلا ونفذت تفجيرا لأحد المباني، كما القت محلقات إسرائيلية قنبلتين على حفارتين في بلدة .