Najib Mikati
لبنان

لا تنسيق بين الطرفين

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-02-2026 | 01:30
لا تنسيق بين الطرفين
تشير معلومات متقاطعة إلى وجود إجماع واضح داخل قيادة "حزب الله" على أن أي تقارب كبير وشامل مع "تيار المستقبل" في هذه المرحلة غير وارد.
ووفق هذه المعطيات، ترى قيادة "الحزب" أن الظرف السياسي لا يحتمل فتح قنوات تنسيق انتخابي، معتبرة" أن مثل هذه الخطوة قد تكون مضرّة للطرفين في ظل حساسية الساحات الطائفية وتعقيدات المرحلة".
وتؤكد المصادر "أن الحزب يفضّل إبقاء العلاقة ضمن حدودها الدنيا من دون تطويرها إلى مستوى تفاهم انتخابي أو تحالف مباشر".
وعليه، فإن كل ما يُتداول عن لقاءات جدية أو ترتيبات متقدمة بين الجانبين لا يستند إلى وقائع دقيقة حتى الآن.
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

