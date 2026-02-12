بعد استبعاد رياشي.. مرشح "التيار" قد يتقدم

قالت مصادر سياسية متابعة للشأن الانتخابي لـ" " إنَّ "قرار حزب " " عدم ترشيح النائب عن الانتخابات النيابية في ، يمنح " " إمكانية الخرق بالمقعد الكاثوليكي، وبالتالي تقدم اسهم النائب السابق ادي ".كذلك، قالت المصادر إنَّ " " لديه حاصل انتخابي مضمون قد يكون من حصة معلوف، مشيرة إلى أنه قد يكون للمستقلين حظ كبير بالحصول على مقعد نيابي".