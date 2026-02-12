تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قبيسي: زيارة سلام الجنوب تؤسس لمرحلة جديدة

Lebanon 24
12-02-2026 | 01:44
A-
A+
قبيسي: زيارة سلام الجنوب تؤسس لمرحلة جديدة
قبيسي: زيارة سلام الجنوب تؤسس لمرحلة جديدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رأى النائب هاني قبيسي في خلال احتفال تأبيني في حاروف، أن" زيارة رئيس الحكومة نواف سلام  الجنوب، "تُسقط مواقف وأصواتًا وزارية شرّعت الاعتداءات الصهيونية على المنطقة" ، معتبرًا أن "هذه الزيارة تؤسس لمرحلة سياسية جديدة عنوانها وحدة الموقف اللبناني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق مسار إعادة الإعمار" .
وشدد  على أن "موقف حركة "أمل" نابع من إيمانها الحقيقي بلبنان وضرورة الدفاع عنه"، لافتًا إلى أن" الدولة كانت غائبة لفترة طويلة، وكان من واجبنا الوقوف في وجه العدو الذي يمارس إجرامه وترويعه اليومي بحق المواطنين الآمنين".
وأشار إلى" تفجير منزل في الجنوب ليل أمس كانت في داخله عائلة مدنية، ووقوع عملية اغتيال في بلدة يانوح أدت إلى استشهاد أب وابنه" ، معتبرا ان" ما جرى إجرام متكرر تحترفه إسرائيل وتمارسه على مساحة الجنوب". ورأى أنه "أمام ما يجري لا تنفع التنازلات ولا المواقف الرمادية، ولبنان ليس بحاجة إلى وزير يشرّع لإسرائيل اعتداءاتها، لأن مثل هذا الكلام يُضعف موقف الدولة في المحافل الدولية، ويمنح العدو ذريعة لتبرير جرائمه في حق المدنيين".
وراى ان "الانقسام الداخلي يُضعف الموقف اللبناني، ومن قدّم الشهداء ودافع عن الجنوب هم أبناء المقاومة الذين آمنوا بأن تضحياتهم هي لأجل الوطن كله، لا لأجل حزب أو تنظيم". 
ودعا"السياسيين إلى تقدير حجم التضحيات التي قدمها أهل الجنوب والمقاومون" ، مشيرًا إلى أن "قلة في لبنان لا تكترث لما يجري، ما يعزز الانقسام السياسي".
وأوضح أن" حركة أمل، بقيادة الرئيس نبيه بري، تسعى إلى التلاقي والتفاهم على موقف وطني موحد بالتعاون مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لمواجهة الاعتداءات وتعزيز وحدة البلاد". واعتبر أن "زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب خطوة جيدة تضع حجر الأساس لإعادة الإعمار، وتكرّس واقعًا جديدًا بعودة الأهالي إلى قراهم"، مشيرًا إلى أن" انطلاق الجولة الحكومية من الجنوب يحمل رسالة سياسية واضحة تؤكد وحدة الموقف الرسمي تجاه إعادة الإعمار ووقف الاعتداءات" .
وشدد على أن" هذه الزيارة أسقطت كلام بعض الوزراء الذين اعتبروا أن المقاومة تعتدي على إسرائيل وأن من حقها الرد"، داعيًا إلى "التوحد خلف موقف وطني جامع، لأن الوزير يمثل كل لبنان لا حزبه فقط»."
ولفت الى أن" لبنان مقبل على استحقاق نيابي"، معتبرا أنه" معركة حقيقية بين مشروعين: مشروع يدعم المقاومة ويريد وحدة لبنان والعيش المشترك، ومشروع آخر يسعى إلى التنازل والتطبيع والخضوع لما تريده إسرائيل". ودعا اللبنانيين إلى" تحمّل مسؤولياتهم في الانتخابات المقبلة، وان "الاستحقاق المقبل هو اقتراع لمشروع الشهداء هو اقتراع للقرى المهدمة والمؤسسات المحترقة، وخيار لحماية الوطن في مواجهة من يسعى للسيطرة على المجلس النيابي والحكومة وصولًا إلى رئاسة الجمهورية لتطبيق مشروعه السياسي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة متابعة القمة الروحية: زيارة الرئيس سلام الى الجنوب جاءت مدخلاً عملياً أولياً لمسيرة إعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 10:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة نواف سلام إلى الجنوب: إعلان نيات سياسي لا خطة قابلة للتنفيذ
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 10:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
خلف: زيارة سلام إلى الجنوب تأكيد على بسط الشرعية وتكريس حضور الدولة على كامل أراضيها
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 10:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: زيارة سلام إلى الجنوب تعزز صمود الأهالي
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 10:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس نبيه بري

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نبيه بري

المقاومة

الجمهوري

حركة أمل

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:57 | 2026-02-12
Lebanon24
03:44 | 2026-02-12
Lebanon24
03:36 | 2026-02-12
Lebanon24
03:30 | 2026-02-12
Lebanon24
03:27 | 2026-02-12
Lebanon24
03:19 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24