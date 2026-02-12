"ملتقى التأثير المدني": قدسية المهل الدستورية لا تحتمل التمييع

كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس": "في المهل الدستورية قدسية لم تعد تحتمل أي تمييع. الإصرار على احترامها يثبت أن في ، من ينتمي إلى روح نصا وأداء، ولكل منهم/هن تقدير. أما أولئك الذين يتربصون بهذه المهل، في فعل أكروباتي، فلهم انكشافاتهم ما فوق الشرعية، مهما حاولوا تنزيه ممارساتهم عنها. الأكروباتيات هذه قيد التفكك الحتمي. غدا لناظره قريب".وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضية ، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بالقول: "أن الدستور أقوى من ألاعيب الانتهاكات".