تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خلال ساعات.. توقيفات بعد اعتراض فان تحت تهديد السلاح (صورة)

Lebanon 24
12-02-2026 | 02:49
A-
A+

خلال ساعات.. توقيفات بعد اعتراض فان تحت تهديد السلاح (صورة)
خلال ساعات.. توقيفات بعد اعتراض فان تحت تهديد السلاح (صورة) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 04-02-2026، أقدم مجهولون مسلحون يستقلّون /3/ سيارات، على اعتراض طريق شبان على متن فان في محلة المنية، وشهروا أسلحة حربية بوجههم، وقاموا بتحطيم زجاج الفان، وفرّوا الى جهة مجهولة. وقد أثارت الحادثة موجة من الغضب في المنطقة، وتداولتها مواقع التواصل الإجتماعي.

على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة فى شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد ملابسات الحادثة وكشف هوية المتورّطين بها وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة في خلال ساعات، من تحديد هوية المتورطين بعملية اعتراض الفان والتهجم على الشبان داخله، ومن بينهم كل من:

خ. ص. د. (مواليد عام 1987، لبناني)، م. ك. (مواليد عام 1994، لبناني).

بالتاريخ عينه، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأول في محلة المنية. في حين أنّ الثاني قام بتسليم نفسه، وتم ضبط سلاح نوع كلاشنكوف.

 أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا القطعة المعنية بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل لا يزال جاريًا لتوقيف المتورطين الآخرين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
‏وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل فوق مناطق روسية عدة
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 11:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. سرقة دراجة نارية تحت تهديد السلاح
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 11:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تهديد ترامب... رئيس دولة لاتينيّة: سأحمل السلاح
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 11:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: اعترضنا 23 مسيّرة أوكرانية فوق نوفغورود خلال الساعات الماضية
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 11:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24

تحت تهديد السلاح

شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

القضاء ا

المنية

القضاء

لبنان

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:57 | 2026-02-12
Lebanon24
03:44 | 2026-02-12
Lebanon24
03:36 | 2026-02-12
Lebanon24
03:30 | 2026-02-12
Lebanon24
03:27 | 2026-02-12
Lebanon24
03:19 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24