خلال ساعات.. توقيفات بعد اعتراض فان تحت تهديد السلاح (صورة)

صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:



بتاريخ 04-02-2026، أقدم مجهولون مسلحون يستقلّون /3/ سيارات، على اعتراض طريق شبان على متن فان في محلة ، وشهروا أسلحة حربية بوجههم، وقاموا بتحطيم زجاج الفان، وفرّوا الى جهة مجهولة. وقد أثارت الحادثة موجة من الغضب في المنطقة، وتداولتها مواقع التواصل الإجتماعي.



على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة فى للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد ملابسات الحادثة وكشف هوية المتورّطين بها وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة في خلال ساعات، من تحديد هوية المتورطين بعملية اعتراض الفان والتهجم على الشبان داخله، ومن بينهم كل من:



خ. ص. د. (مواليد عام 1987، لبناني)، م. ك. (مواليد عام 1994، لبناني).



بالتاريخ عينه، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأول في محلة المنية. في حين أنّ الثاني قام بتسليم نفسه، وتم ضبط سلاح نوع كلاشنكوف.



أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا القطعة المعنية بناءً على إشارة المختصّ، والعمل لا يزال جاريًا لتوقيف المتورطين الآخرين.

