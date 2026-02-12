عطلة الصحافة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري

أعلنت نقابة في بيان، أنه "بمناسبة ذكرى استشهاد ورفاقه يتوقف العمل في الصحف يوم السبت 14 شباط 2026، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في ".

