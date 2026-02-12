تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
12-02-2026 | 03:36
انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية
انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية photos 0
أعلنت "رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية" في بيان، أن الهيئة التنفيذية للرابطة عقدت اجتماعًا لإنتخاب هيئتها الإدارية الجديدة، "وذلك في إطار تعزيز العمل النقابي وتحقيق مطالب العاملين في الجامعة".

وبعد التشاور "وفي ظل جو توافقي بين جميع الزملاء، تم تشكيل الهيئة الإدارية على الشكل التالي:
يوستين القصيفي رئيسة للهيئة التنفيذية، أيمن ماجد نائبا لرئيسة الهيئة التنفيذية، حسان زكريا أمينا للسر، حسن زعيتر أمينا للصندوق، ريما عساف ممثل أمام الدوائر الحكومية".

وشكرت "الزملاء في الهيئة التنفيذية السابقة على جهودهم ومتابعاتهم خلال الفترة الماضية"، مؤكدة "استمرار العمل لتحقيق الأهداف والمطالب لجميع العاملين في الجامعة اللبنانية".
