انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية

أعلنت "رابطة العاملين في " في بيان، أن الهيئة التنفيذية للرابطة عقدت اجتماعًا لإنتخاب هيئتها الإدارية الجديدة، "وذلك في إطار تعزيز العمل النقابي وتحقيق مطالب العاملين ".



وبعد التشاور "وفي ظل جو توافقي بين جميع الزملاء، تم تشكيل على الشكل التالي:

يوستين رئيسة للهيئة التنفيذية، أيمن ماجد نائبا لرئيسة الهيئة التنفيذية، حسان زكريا أمينا للسر، حسن أمينا للصندوق، ممثل أمام الدوائر الحكومية".



وشكرت "الزملاء في الهيئة التنفيذية السابقة على جهودهم ومتابعاتهم خلال الفترة الماضية"، مؤكدة "استمرار العمل لتحقيق الأهداف والمطالب لجميع العاملين في الجامعة ".

Advertisement