تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الخطيب: الجمهورية الإسلامية الإيرانية صامدة رغم الحروب والعقوبات

Lebanon 24
12-02-2026 | 04:05
A-
A+
الخطيب: الجمهورية الإسلامية الإيرانية صامدة رغم الحروب والعقوبات
الخطيب: الجمهورية الإسلامية الإيرانية صامدة رغم الحروب والعقوبات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أبرق نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب إلى قائد الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله العظمى السيد علي الخامنائي، مهنئا لمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة.

وجاء في البرقية : "سماحة آية الله السيد القائد علي الخامنائي دام ظله الشريف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، نتوجه إلى مقامكم الرفيع ،ومن خلالكم إلى المسؤولين والشعب الإيراني الشقيق ،بخالص التهنئة والتبريك.  

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تعبر عامها السابع والأربعين بقيادتكم، على الرغم من الحروب والمؤامرات والعقوبات وعمليات الحصار التي خيضت وتخاض ضدها،تؤكد رسوخ الثورة الإسلامية في ضمير شعبها وقياداتها، بما هي مسيرة نضالية في طريق قوة الحق التي تمثلها هذه الجمهورية في وجه حق القوة التي تعبر عنها قوى البغي والطغيان.

ولا يفوتنا أن نشير إلى ما تمثله هذه الذكرى من تحول تاريخي في حياة إيران قبل سبعة وأربعين عاما ،عندما فجر الإمام الراحل السيد روح الله الموسوي الخميني قدس هذه الثورة،وما أرسته من ثوابت الإستقلال والسيادة، ودعم ومساندة قضايا الشعوب المستضعفة وخصوصا القضية الفلسطينية ولبنان وقوى المقاومة، وما كان لها من اثر مهم في التحولات الدولية الكبرى في مواجهة قوى البغي والطغيان الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة ومحاولاتها المستمرة والفاشلة لاسقاط هذه التجربة الفريدة والمؤيدة بالعناية الالهية، وبعناية صاحب العصر والزمان (عج) ان شاء الله . 

ولا يخفى على أحد ما حققته هذه الثورة من إنجازات مهمة في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات العلمية والإنسانية، جعلت من ايران دولة مقتدرة تتحدى اعتى قوى البغي والطغيان، وقاعدة تستند اليها شعوب العالم المستضعفة، وخصوصا شعوب العالم الاسلامي بقيادتكم الرشيدة والحكيمة .

وإننا إذ نسأل الله تعالى أن يطيل بعمركم الشريف لتحقيق المزيد من الإنجازات ،نؤكد وقوفنا إلى جانبكم في مواجهة الهجمة الشرسة التي تواجهها الجمهورية الإسلامية في هذه المرحلة الدقيقة، ضارعين إلى المولى عز وجل أن يديم وجودكم الشريف، وأن يكلل جهودكم وجهود معاونيكم بالنجاح والإنتصارات لتحقيق امال الشعب الايراني العزيز والأمة الاسلامية وشعوب العالم المستضعفة ،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: الوعد بالنصر موجود مع كل البلاءات والصعوبات وبمناسبة انتصار الثورة الإيرانية نهنئ هذا الشعب والقيادة وكل العاملين في الجمهورية الإسلامية
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الايرانية في لبنان: اغتيال قاسم سليماني بأمر مباشر من رئيس أميركا مثالاً واضحا على إرهاب الدولة وستقدم الجمهورية الإسلامية آمري ومرتكبي العملية إلى العدالة
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: أكبر ضربة وجهت لأميركا وإسرائيل هي قيام الجمهورية الإسلامية في إيران
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الإقتصاد الإيراني في ظل الجمهورية الإسلامية.. إليكم ما كشفه موقع أميركي
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الفلسطينية

علي الخطي

نائب رئيس

الإيرانية

الإيراني

العقوبات

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-02-12
Lebanon24
06:26 | 2026-02-12
Lebanon24
06:24 | 2026-02-12
Lebanon24
06:21 | 2026-02-12
Lebanon24
06:13 | 2026-02-12
Lebanon24
06:03 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24