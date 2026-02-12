الأمطار مستمرة: منخفضان جديدان نحو لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر

أفاد الأب خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه بعدما ضرب منخفض جوّي وأثّر على وسوريا بأمطار متوسطة الى غزيرة، يستقر الطقس يوم الخميس لتعود المنطقة وتتأثر بمنخفض جديد يومي الجمعة والسبت هذه خصائصه:انخفاض بالضغط الجوّي نحو 1004hpaهبوب رياح تتراوح سرعتها بين 50 و70 كم في الساعة وتصل في اقصى هباتها الى 85-100 كم في الساعة.عواصف رعدية وصواعق بنسبة 90% بين ليل الجمعة وصباح السبتامطار غزيرة الى طوفانية ساحلا وجبلاً ليل الجمعة ويوم السبت فجراً وصباحاًالحصة الكبرى من الامطار: الجنوب والبقاع ، كل الجبال الغربية ( الشوف، المتن اعالي كسروان وجبيل والبترون وصولاً الى بشري وزغرتا والضنية وعكار) 45-70ملم.الحصة الثانية: والشرقي 20-13ممانفراجات وتقطّع بالامطار بنسبة 45%تساقط حبات البرد بين الحين والآخرثلوج فوق 2200 مترارتفاع موج البحر الى 4 أمتار يوم السبت.وأشار إلى ان المنخفض سينحسر ظهر السبت.وستهب رياح جنوبية شرقية يومي الاحد والاثنين ويتحول الطقس الى دافئ يوم الاثنين وغبار بنسبة 86% ترتفع الحرارة لتلامس 25-26 ساحلا يوم الاثنين.يستعد لبنان وسوريا لوصول منخفض جديد يوم الاربعاء المقبل وانخفاض حاد بدرجات الحرارة ورياح قوية تلامس 85-100 كم في الساعة، بحسب خنيصر.