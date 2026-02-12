تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأمطار مستمرة: منخفضان جديدان نحو لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر

Lebanon 24
12-02-2026 | 04:13
A-
A+
الأمطار مستمرة: منخفضان جديدان نحو لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
الأمطار مستمرة: منخفضان جديدان نحو لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه بعدما ضرب منخفض جوّي تركيا وأثّر على لبنان وسوريا بأمطار متوسطة الى غزيرة، يستقر الطقس يوم الخميس لتعود المنطقة وتتأثر بمنخفض جديد يومي الجمعة والسبت هذه خصائصه:

انخفاض بالضغط الجوّي نحو 1004hpa

هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 50 و70 كم في الساعة وتصل في اقصى هباتها الى 85-100 كم في الساعة.

عواصف رعدية وصواعق بنسبة 90% بين ليل الجمعة وصباح السبت

امطار غزيرة الى طوفانية ساحلا وجبلاً ليل الجمعة ويوم السبت فجراً وصباحاً

الحصة الكبرى من الامطار: الجنوب والبقاع الغربي، كل الجبال الغربية ( الشوف، المتن اعالي كسروان وجبيل والبترون وصولاً الى بشري وزغرتا والضنية وعكار) 45-70ملم.

الحصة الثانية: البقاع الشمالي والشرقي 20-13مم
انفراجات وتقطّع بالامطار بنسبة 45%
تساقط حبات البرد بين الحين والآخر
ثلوج فوق 2200 متر
ارتفاع موج البحر الى 4 أمتار يوم السبت.

وأشار إلى ان المنخفض سينحسر ظهر السبت.

وستهب رياح جنوبية شرقية يومي الاحد والاثنين ويتحول الطقس الى دافئ يوم الاثنين وغبار بنسبة 86% ترتفع الحرارة لتلامس 25-26 ساحلا يوم الاثنين. 

يستعد لبنان وسوريا لوصول منخفض جديد يوم الاربعاء المقبل وانخفاض حاد بدرجات الحرارة ورياح قوية تلامس 85-100 كم في الساعة، بحسب خنيصر. 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المنخفضات لم تنتهِ بعد.. استراحة جوية قبل عودة الأمطار هذا ما كشفه الأب خنيصر
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
موجة من الغبار الأبيض باتجاه لبنان.. متى ستعود الأمطار؟ هذا ما كشفه الأب خنيصر
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
التيار النفاث سيمرّ فوق لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الجويّ الذي سيضرب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24

البقاع الغربي

الشمالي

البقاع

الغربي

الشمال

لبنان

سوريا

تركيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-02-12
Lebanon24
06:26 | 2026-02-12
Lebanon24
06:24 | 2026-02-12
Lebanon24
06:21 | 2026-02-12
Lebanon24
06:13 | 2026-02-12
Lebanon24
06:03 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24