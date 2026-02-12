تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

OMSAR وLCPS يوقعان مذكرة لتفعيل شرعة المواطن في الإدارة العامة

Lebanon 24
12-02-2026 | 04:19
A-
A+
OMSAR وLCPS يوقعان مذكرة لتفعيل شرعة المواطن في الإدارة العامة
OMSAR وLCPS يوقعان مذكرة لتفعيل شرعة المواطن في الإدارة العامة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وقّعت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR) والمركز اللبناني للدراسات  (LCPS)مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل شرعة المواطن وتحويله إلى إطار عملي قابل للتطبيق داخل الإدارة العامة، في حضور وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكّي ورئيس مجلس إدارة المركز اللبناني للدراسات محمد عالم، في الوزارة في ستاركو.

تأتي هذه الشراكة مع انطلاق المرحلة الثانية من برنامج إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030، في خطوة تعكس التزام الوزارة تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة العامة وترسيخ مبادئ الحوكمة الفعّالة القائمة على الحقوق والواجبات المتبادلة.

تشكّل شرعة المواطن إحدى الركائز الأساسية لبرنامج إعادة تكوين الدولة، إذ تضع إطارًا حديثًا للعلاقة بين المواطن والإدارة العامة تقوم على الشفافية والمساءلة وجودة الخدمة العامة، وقد تم تطوير هذا الاطار عبر أكثر من 70 جلسة تشاورية مع أصحاب المصلحة، ليعكس رؤية تشاركية لإدارة عامة أكثر استجابة وفعالية.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان على دعم التطبيق العملي لشرعة المواطن وتعزيز الوعي به لدى المواطنين والموظفين العموميين، بالإضافة إلى تعزيز حضوره في المؤسسات العامة والمنصات الرقمية الحكومية، بما يتيح للمواطنين فهم حقوقهم وممارسة دورهم الرقابي والمشارِك في تحسين الخدمات العامة.

كما ينص الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة التنفيذ وعقد اجتماعات دورية لتنسيق الجهود وضمان تحقيق النتائج المرجوة. 

افتتح الوزير مكّي المناسبة بكلمة شدّد فيها على "أهمية تفعيل شرعة المواطن لتشكّل مدخلًا عمليًا لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة تنقل الإصلاح الإداري من مستوى المبادئ إلى حيّز التطبيق".

وأوضح أن "شرعة المواطن ترسّخ عقدا أخلاقيا جديدا بين الدولة ومواطنيها وموظفيها وتعزيز مفهوم العلاقة التشاركية بين الدولة والمجتمع"، وقال: "إن الشرعة تمثّل إطارًا حديثًا يعيد تعريف دور الإدارة العامة في خدمة المواطنين، وتعزز المساءلة والشفافية في تقديم الخدمات".

أضاف: "ان الشراكة مع المركز اللبناني للدراسات تعكس قناعة راسخة بأن الإصلاح المستدام يتطلب تعاونًا فعليًا بين القطاع العام ومراكز الفكر والمجتمع المدني، بما يساهم في تطوير سياسات عامة قائمة على المعرفة والأدلة".

كما أكّد أن "هذه المذكرة تشكّل محطة أساسية ضمن مسار إصلاح الإدارة العامة في لبنان"، معتبرًا أن "تحويل شرعة المواطن إلى أداة تنفيذية يعزّز قدرة الدولة على تقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة وشفافية".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة التنمية الإدارية و LAU توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز إصلاح القطاع العام وتطوير الكفاءات
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيع مذكرة تفاهم تجمع تيلي لوميار ـ نورسات وكلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يوقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية لتنسيق دعم التنمية باليمن
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
سويف يوقع مذكرة تفاهم بشأن استكمال أعمال بناء بيت الفتاة في كفرفو - زغرتا
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 13:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع المدني

الإدارة العامة

مؤسسات الدولة

وزارة الدولة

وزير الدولة

الدولة على

التزام

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-02-12
Lebanon24
06:26 | 2026-02-12
Lebanon24
06:24 | 2026-02-12
Lebanon24
06:21 | 2026-02-12
Lebanon24
06:13 | 2026-02-12
Lebanon24
06:03 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24