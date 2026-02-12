مذكرة تعاون بين وزارة التكنولوجيا ولجنة الرقابة على المصارف

وقّعت لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ممثلةً بالوزير الدكتور ، مذكرة تعاون مع برئاسة الدكتور مازن ، بهدف تعزيز إدخال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل الرقابي والمؤسساتي، بحضور ربيع نعمة، ألين سبيرو ونادر حداد، والمدير العام لوزارة المهجرين د وفريق عمل الوزارة.



وتهدف المذكرة إلى تطوير آليات الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية عبر اعتماد حلول رقمية متقدمة، وتحسين كفاءة جمع وتحليل البيانات، بما يساهم في رفع مستوى الشفافية وتعزيز الرشيدة في القطاع المالي.

