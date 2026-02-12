عون التقى السيناتور الفرنسي Cadic لبحث دعم لبنان

اجرى رئيس الجمهورية مع عضو مجلس الشيوخ الفرنسي Olivier Cadic ممثل الفرنسيين المقيمين خارج ، جولة افق تناولت الأوضاع الداخلية والتطورات الإقليمية، والسيناتور الفرنسي اكد دعم فرنسا للبنان في كل المجالات.

وتسلم دعوة من المجلس الإسلامي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب للمشاركة في افطار رمضاني يقيمه المجلس غروب الجمعة ٢٧ شباط في مقر المجلس على طريق ، ونقل الدعوة وفد ضم مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله والسادة: واصف عواضة وعبد السلام شمر وعلي الحاج.