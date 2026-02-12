الجيش يفجر بالونًا حراريًا معادٍ قرب عبا وأنصار

أفادت المعلومات بأن الجيش سيقوم بعد قليل بتفجير بالون حراري معادٍ عُثر عليه قرب مجبل مروة، على طريق وطى المؤدية إلى بلدتي عبا وأنصار. (الوكالة الوطنية)

