لبنان
بسبب خلاف بين المديرة والناظرة.. مدرسة تُقفل أبوابها أمام الطلاب في البقاع
Lebanon 24
12-02-2026
|
04:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقفلت المدرسة الرسمية في بلدة غزة في
البقاع الغربي
امام الطلاب بسبب خلاف بين مديرة المدرسة والناظرة التي جلبت اقاربها ومنعت المديرة من الدخول، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
