Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة.. إليكم تفاصيل الطقس للأيام المقبلة!

Lebanon 24
12-02-2026 | 04:48
منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة.. إليكم تفاصيل الطقس للأيام المقبلة!
منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة.. إليكم تفاصيل الطقس للأيام المقبلة! photos 0
يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط طقس مستقر ودافئ نسبيًا حتى مساء يوم غد الجمعة  حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة حاملاً معه امطارًا غزيرة، ثلوج على المرتفعات، عواصف رعدية ورياح ناشطة ويستمر تأثيره حتى مساء السبت  حيث يتحوّل إلى مستقر.  

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر شباط  في بيروت بين ١١و ١٩، في طرابلس بين ٩ و ١٨درجة وفي زحلة بين ٣ و ١٣درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  
غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح لتلامس ال ٦٠ كم/س.
الجمعة:  
غائم جزئياً إلى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح المحملة بطبقات خفيفة من الغبار. تنخفض درجات الحرارة سريعًا اعتباراً من بعد الظهر وترتفع الرطوبة فتتكاثف الغيوم وتمسي الأجواء مهيأة لتساقط أمطار موحلة في بدايتها ثم تشتّد غزارتها وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تلامس ال ٧٥ كم/س، كم كما تتساقط الثلوج إعتبارًا من ١٩٠٠م.
السبت:  
غائم إجمالاً مع رؤية سيئة بسبب الضباب الكثيف واستمرار الإنخفاض بدرجات الحرارة حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية ، كما تنشط الرياح لتلامس الـ ٧٥ كم/س حيث يرتفع موج البحر لحدود ٣ أمتار، كما تتساقط الثلوج إعتبارًا من ١٨٠٠ متر ثم تنحسر الأمطار تدريجياً خلال الليل.
الأحد:  
قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة.
