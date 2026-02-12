بالصورة: موقوف بجرم الاحتيال والاستيلاء على أموال مواطنين.. هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

صـدر عن لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي :



تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المُختصّ صورة شخص موقوف لدى مفرزة القضائيّة بجرم الاحتيال والاستيلاء على أموال مواطنين، من خلال انتحال صفة “جابي كهرباء”. وقد تبيّن أن عددًا من المواطنين قد وقع ضحيّة أعماله الاحتياليّة في مناطق عدّة من محافظتَي وبيروت، ويدعى خ. ع. (مواليد عام 1973، فلسطيني).



لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى المذكورة، الكائن في – ، أو الاتّصال على أحد الرقمَين: 810170-01 – 810171-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

