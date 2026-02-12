فقدان فتى في القصر.. نداء عاجل للعثور على موسى ياسين

فُقد الفتى موسى رائد ياسين (15 عاماً) منذ نحو أسبوع في بلدة ، وقد جرى إبلاغ القوى الأمنية بالواقعة، من دون العثور عليه حتى الساعة.



ودعا أهله كل من أو لديه أي معلومات عنه إلى التواصل فوراً على الرقم 71789934.

Advertisement