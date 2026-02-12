بالصور.. سلام يُغادر إلى ميونخ من قاعة المسافرين

غادر رئيس الحكومة ، للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن، على أن يعود الأحد قبل جلسة المقرّر عقدها الاثنين.

واللافت أن سلام غادر من مبنى المسافرين وليس من صالون الشرف.