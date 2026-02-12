تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيس سليمان شكر كل من اطمأن اليه خلال فترة استشفائه

Lebanon 24
12-02-2026 | 05:05
الرئيس سليمان شكر كل من اطمأن اليه خلال فترة استشفائه
شكر الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح له اليوم، كل من اطمأن الى صحته خلال فترة استشفائه في مستشفى أوتيل ديو. وقال: "صباح هذا اليوم أحمدُ الله على نعمة الشفاء، وأتوجّه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى إدارة وطواقم مستشفى أوتيل ديو الطبية، بقيادة البروفيسور موسى رياشي، على الرعاية المميزة والعناية الفائقة التي أحاطوني بها طوال فترة استشفائي، وعلى ما غمروني به من محبة صادقة".  

وتابع: "في ظلّ المأساة التي يعيشها أهلنا في طرابلس، لا يسعني إلا أن أتقدّم بجزيل الشكر والامتنان لكل من اطمأن إلى صحتي وسأل عني، ولا سيّما فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء وعقيلته، ومعالي وزير الدفاع، على كريم مبادرتهم وإصرارهم على زيارتي في المستشفى رغم مشاغلهم.

 اضاف: "كما أتوجّه بالشكر إلى دولة الرئيس نبيه بري، وصاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ودولة الرئيس السابق فؤاد السنيورة، على اتصالهم واهتمامهم، والشكر موصول إلى سائر الأصدقاء والمحبين الذين غمروني بدعواتهم الصادقة".

وختم قائلا: "أعبّر عن أسفي لاني اعتذرت عن استقبال الزائرين في المستشفى نظرًا لظروف البلاد الصعبة، أسأل الله أن يمدّكم جميعًا بموفور الصحة والعافية، وأن ينعم على وطننا بالسلام والاستقرار، وعلى أبنائه براحة البال والطمأنينة".
 
مار بشارة بطرس الراعي

رئيس مجلس الوزراء

الرئيس نبيه بري

مجلس الوزراء

العماد ميشال

وزير الدفاع

نبيه بري

الجمهوري

