تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابة المالكين تطالب بإطلاق برنامج وطني لترميم المباني المتصدعة

Lebanon 24
12-02-2026 | 05:26
A-
A+


نقابة المالكين تطالب بإطلاق برنامج وطني لترميم المباني المتصدعة
نقابة المالكين تطالب بإطلاق برنامج وطني لترميم المباني المتصدعة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اكدت نقابة المالكين في بيان أنّ "ملفّ المباني المتصدّعة والمتضرّرة بات قضية وطنيّة ملحّة، في ظلّ الأزمات الاقتصاديّة والماليّة التي تشهدها البلاد، وبعد حرمان المالكين لأكثر من خمسين سنة من القدرة على ترميم المباني المؤجرة بفعل قانون الإيجار القديم".

وأشارت إلى أنّ" آلاف المباني في مختلف المناطق اللبنانيّة تعاني تصدّعات وأضرارًا بنيويّة تفاقمت نتيجة تكبيل المالكين وحرمانهم من الزيادات على بدلات الإيجار، وغياب الخطط الإسكانيّة المتكاملة، وتداعيات الانهيار الاقتصادي، ما يعرّض سلامة المواطنين والمستأجرين والمالكين على حدّ سواء للخطر، معتبرة أنّه لا يجوز ترك المالكين وحدهم في مواجهة هذه الأزمة".

وطالبت ب"إقرار برنامج وطني عاجل لمنح قروض مدعومة للمالكين لترميم الأبنية المتصدّعة، بفوائد رمزية وفترات سماح كافية، بما يضمن السلامة العامة ويمنع وقوع كوارث". كما دعت إلى "إشراك المؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان في إطلاق آلية تمويل واضحة وشفافة تتيح الاستفادة من قروض ميسّرة مخصّصة لأعمال الترميم والتدعيم الإنشائي".

وشددت على "ضرورة تخصيص اعتمادات من الدولة اللبنانية أو عبر قروض مدعومة من جهات دولية لدعم هذا البرنامج، باعتبار أن السلامة الإنشائية للأبنية تدخل في صلب مسؤولية الدولة في حماية الأرواح والممتلكات"، مطالبة ب"وضع آلية رقابية هندسية وإدارية بالتنسيق مع نقابتي المهندسين والبلديات المختصة لضمان توجيه القروض حصراً لأعمال الترميم الفعلية".

وختمت نقابة المالكين بيانها بدعوة الحكومة والجهات المعنية إلى" التحرك الفوري لإطلاق البرنامج المقترح"، قبل فوات الأوان، فالكلفة الوقائية للترميم أقل بكثير من كلفة الكوارث والانهيارات التي قد تقع لا سمح الله".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اقتراح قانون لمطر لترميم الأبنية المتصدّعة والمهدَّدة بالانهيار
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب عزى أهالي ضحايا طرابلس وأسف للتراخي الرسمي في معالجة المباني المتصدعة
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير البابوي من طرابلس: أعلن النية لعقد مؤتمر يعالج معضلة المباني المتصدعة
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المالكين استنكرت كارثة انهيار المبنى في طرابلس: لإجراءات فوريّة وجديّة
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24

المؤسسة العامة للإسكان

الدولة اللبنانية

الإيجار القديم

المؤسسة العامة

قانون الإيجار

اللبنانية

الدولة ال

الكوارث

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:10 | 2026-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:06 | 2026-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-02-12
Lebanon24
09:30 | 2026-02-12
Lebanon24
09:16 | 2026-02-12
Lebanon24
09:10 | 2026-02-12
Lebanon24
09:06 | 2026-02-12
Lebanon24
09:02 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24