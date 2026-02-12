تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
السفارة الأميركية تفتح التقديم لبرنامج فولبرايت 2027-2028

Lebanon 24
12-02-2026 | 06:21
السفارة الأميركية تفتح التقديم لبرنامج فولبرايت 2027-2028
اعلنت السفارة الأميركية في بيروت في بيان انها" تقوم الآن بقبول طلبات الالتحاق ببرنامج منح فولبرايت للدراسات العليا للعام الأكاديمي 2028-2027".

واشارت الى ان  هذا البرنامج يغطي تكاليف الدراسة العليا في جامعة أميركية في الولايات المتحدة لمدة أقصاها سنتين تبدأ في شهر آب 2027، و هو برعاية وزارة الخارجية الأميركية وقد أنشئ لتكريم العضو السابق في مجلس الشيوخ الأميركي وليام فولبرايت ولتأكيد التزام الولايات المتحدة الأميركية باستضافة الطلاب المتفوقين من كافة أنحاء العالم لمتابعة دراساتهم العليا في الجامعات الأميركية. يسلّط برنامج فولبرايت الضوء على إنجازات أميركا وامتيازها في مجالي التعليم والبحث العلمي".

واوضح البيان ان" الحكومة الأميركية  تتكفل  بغالبية مصاريف المشاركين بما في ذلك تذاكر السفر ذهاباً وإياباً والقسط الجامعي والسكن والتأمين الصحي. إن المنافسة في هذا البرنامج هي على أساس الجدارة وكافة المتقدّمين هم مدعوون لتقديم الطلبات.

وطلبت" للمزيد من المعلومات حول المؤهلات والاختصاصات المطلوبة، وتعبئة الطلب والمستندات، ب" زيارة الموقع التالي: برنامج فولبرايت للدراسات العليا 2027-2028 - سفارة الولايات المتحدة في لبنان https://lb.usembassy.gov/fulbright-foreign-student-program-2027-2028/ على ان تكون آخر مهلة لتقديم الطلبات هي 4 أيار 2026".
 
