كركي استقبل وفدا من منظمة العمل الدولية

وخلال الاجتماع، قدّم وفد المنظّمة للمدير العام التقرير التقييمي الأوّلي تحت عنوان "NSSF Digital Readiness Assessment"، الذي تضمّن دراسة مفصّلة للبنية التحتيّة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT في الصندوق. كما تضمّن التقرير تشخيصاً دقيقاً للبرامج المستخدمة حالياً مع إمكانيّة وكفيّة تطويرها.كذلك، تمّ تقديم دراسة مقارنة حول الإمكانيّة المتوفّرة لاستخدام أنظمة معلوماتيّة في مجال الصحّة.وبدوره، أكّد د. كركي على أهميّة هذا التقرير التقييمي الذي يحدّد مدى جاهزيّة الضمان الاجتماعي من الناحية اللوجستيّة والعمليّة والخطوات والمشاريع التي ينبغي إنجازها قبل المباشرة بتطبيق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وذلك في بيئة سيبرانيّة آمنة تحمي بيانات الصندوق عبر استراتيجيات وأدوات وبرامج متطوّرة ذات جودة عالية من ناحية الحماية الرقميّة.وفي الختام، شكر د. كركي منظّمة العمل الدوليّة على جهودها وتعاونها مع الصندوق وأكّد أنّ الضمان عازم على المضيّ قُدماً في عملية تحوّل رقمي شاملة لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة والتحضير للبنية المعلوماتيّة الضروريّة للمباشرة بتطبيق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية فور صدور المراسيم التطبيقيّة المنصوص عليها في القانون.