تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

دريان: من اغتال الحريري أراد اغتيال لبنان

Lebanon 24
12-02-2026 | 06:58
A-
A+

دريان: من اغتال الحريري أراد اغتيال لبنان
دريان: من اغتال الحريري أراد اغتيال لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار مفتي الجمهوريةِ اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد من المفتين والعلماء، ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في وسط بيروت، وبعد قراءة الفاتحة عن روحه ورفاقه الأبرار، قال مفتي الجمهورية: "كلما ابتعدت بنا الأيام عن يوم استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورحيله، كان حزننا لغيابه أعمق، وألمنا لفقدانه أصعب، وكلما عرفنا خسارتنا لعدم وجوده، عرفنا أكثر ما تركه غيابه عنا، مَن أثَّر في حياتنا، عرفنا وأدركنا حقيقة ما كان يَستهدفه وأبعادَه، مَن أراد اغتيالَه". 
اضاف:"من أراد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أراد اغتيال لبنان، أراد منع استعادة لبنان، أراد وقف سيرة البناء والإعمار في لبنان، أراد القضاء على صيغة العيش المشترك، والوفاق الوطنيّ، ووحدة لبنان واللبنانيين، والقضاء على مَن يعيش نبض بيروت وشوارعها وأحيائها، ونبض لبنان كلِّه، بل وأحلامَ اللبنانيين بغد أفضل".

واكد انه" لن يتسرب اليأس إلى قلوبنا، لن يجرؤ أحد على محو الذاكرة والتاريخ، لن يُسقطوا راية لبنان التي رفعها رفيق الحريري، ستبقى راية لبنان مرفوعة خفَّاقة عالية، تبشِّر بالمستقبل مستقبل لبنان العربيِّ السيِّد المستقل، لبنان العدالة والاعتدال والمساواة، لبنان العربي السيِّد المستقل، لبنان الطائف، لبنان الدستور والقيم الدستورية، وسيادة القانون، لبنان الأخلاق والقيم الإنسانية، لبنان القادر بإرادة أبنائه وعزائمهم أن يقرر لنفسه ما يريد، وأن يبني المستقبل الذي يستجيب لآمال شعبه وأحلامه".

ولكد المفتي دريان ان "لبنان بحاجة اليوم أكثر من أيِّ يوم مضى إلى أمثال الرئيس الحريري قدرةً وحكمةً وتبصُّرًا، وشجاعةً وعزيمةً وعطاءً، وانتماءً والتصاقًا بناسِه، وإحساسًا بمعاناة شعبه، وقربًا من اللبنانيين وقضاياهم الإنسانية والحياتية، وتفهُّمًا لأوضاعهم وظروفهم، واهتمامًا بكرامة عيشهم، وهو الذي تحوَّل في حياة اللبنانيين إلى رمز وطني كبير."

وقال:"يذكِّرنا الرئيس رفيق الحريري بالزمن الجميل منارةً مضيئةً تشع خيرًا ومحبةً وتفاؤلًا، الشوارع النظيفة، والطرقات المعبدة، والأرصفة المرصوفة، وحلقات الود والنقاش والحوار، والمؤسسات التعليمية والتربوية المتنفوِّقة. والمستشفيات والمراكز الصحية المتطورة، والمعامل والمصانع المزدهرة، والشركات والمتاجر، جميعها تعمل ولا تتوقف عن العمل، إنَّه الزمن الجميل، إنَّه زمن الشهيد رفيق الحريري".
وختم:"لن ينسى اللبنانيون هذا الزمن الجميل الذي كنَّا فيه، والذي يحضر دائمًا في ذاكرتهم، سنبقى أيها الرئيس الشهيد أوفياء لنهجك ورسالتك.

كنت تقول دائمًا: إنَّ الأوطان لا تُبنى إلا بالمحبة والتعاون والتضامن، وإنَّنا حين نربح الوطن نربحه جميعًا، وحين نخسر الوطن نخسره جميعًا. إلا أنَّ شباب لبنان سيبقَون أمناءَ على وطنهم، حاملين راية الوطن، راية لبنان، وذكراك ستبقى حيةً نابضةً في قلوب مَن أحببْت، مَن أعطيتَهم عمرك، لبنان وجميع اللبنانيين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حنكش: الجيش يقوم بجهد جبّار والحكومة أقرّت قرارات تاريخيّة وطبّقت المرحلة الأولى من الخطّة ونريد أن تُستكمل ولا ننسى أنّ السلاح اغتال رفيق الحريري وقيادات 14 آذار
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:33:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمد الحريري: اغتالوا وسام عيد لإعدام الحقيقة فانكشفت حقيقتهم أكثر
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:33:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مسعد في ذكرى محاولة اغتيال مصطفى سعد: النضال الصادق لا يُغتال بل يتجدد مع الأوفياء
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:33:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: القبض على عنصر من داعش كان يستعد لتنفيذ عمليات اغتيال في ريف دمشق
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 16:33:36 Lebanon 24 Lebanon 24

رفيق الحريري

اللبنانية

المستقبل

الجمهوري

الحريري

جمهورية

الدستور

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:10 | 2026-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:06 | 2026-02-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-02-12
Lebanon24
09:30 | 2026-02-12
Lebanon24
09:16 | 2026-02-12
Lebanon24
09:10 | 2026-02-12
Lebanon24
09:06 | 2026-02-12
Lebanon24
09:02 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24