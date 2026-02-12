الراعي من دارة الجميّل: ضرورة تكاتف القيادات في ظل الظروف الدقيقة

زار البطريرك الرئيس أمين الجميّل، يرافقه المطران بولس الصيّاح، للاطمئنان إلى صحته بعد العملية الجراحية التي خضع لها، متمنّياً له الشفاء العاجل ودوام العافية.وافاد مكتب الرئيس الجميل الى ان" اللقاء شكّل مناسبة لتأكيد أهمية تكاتف القيادات الروحية والوطنية في هذه الظروف الدقيقة التي يمرّ بها والاقليم".