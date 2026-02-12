جولات تفتيش لمصلحة حماية المستهلك في النبطية

نفّذت مصلحة حماية المستهلك في التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، جولات تفتيشية واسعة في محال المواد الغذائية، اللحوم والدواجن، الخضار والفاكهة، الأفران، الحلويات، ومسالخ اللحوم والدواجن في نطاق وبلدات كفرجوز، بفروة وتول، وعين قنيا في قضاء ، بحضور ومتابعة رئيس المصلحة .





وأثناء الجولات، سُطّر محضر ضبط بحق صاحب محل مقطعات فروج في بلدة دير لعدم إعلان الأسعار، كما وُجّهت تنبيهات لأصحاب المحال بضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن الوزارات المعنية، تحت طائلة توقيع محاضر ضبط بحق المخالفين.

