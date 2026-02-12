تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وزير الزراعة يوقّع مذكرة تفاهم لتعزيز الإرشاد الزراعي من أنطلياس

Lebanon 24
12-02-2026 | 07:26
وزير الزراعة يوقّع مذكرة تفاهم لتعزيز الإرشاد الزراعي من أنطلياس
وزير الزراعة يوقّع مذكرة تفاهم لتعزيز الإرشاد الزراعي من أنطلياس photos 0
زار وزير الزراعة الدكتورنزار هاني، في إطار جهوده المتواصلة لدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الشراكات مع المبادرات الرائدة، منطقة أنطلياس، حيث اطّلع على مشروع القرية الإيكولوجية التعليمية والحديقة النباتية التعليمية، في خطوة تؤكد التزام الوزارة بتطوير منصات التعلم البيئي وترسيخ ثقافة الزراعة المستدامة في لبنان.

وخلال الزيارة، قدّم الدكتور مارك بيروتي عرضًا متكاملًا حول رؤية المشروع ومراحل تطوره، مسلطًا الضوء على "أهمية القرية الإيكولوجية كمبادرة تعليمية نموذجية تجمع بين الابتكار البيئي والتطبيقات الزراعية الحديثة".ورافق الوزير في جولة داخل الحديقة النباتية التعليمية، الأولى من نوعها في لبنان، والتي تشكّل منصة وطنية للحفاظ على التنوع النباتي، ومركزا متقدما للتعلم والتوعية البيئية ونشر الثقافة الزراعية.

وتوّجت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين وزارة الزراعة وكلٍّ من Nature by Marc Beyrouthy وMade by Nature، بهدف إرساء إطار تعاون وطني يعزز الإرشاد الزراعي الحديث، ويدعم توظيف الإعلام والأسواق والمنصات التعليمية في خدمة القطاع الزراعي وتطويره.

وترتكز الشراكة على مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها:

• بناء القدرات والتدريب: تنفيذ برامج تدريبية حديثة لتطوير مهارات المزارعين والتعاونيات، وإنتاج محتوى علمي وتوعوي موجّه للمزارعين والشباب والطلاب، بما يواكب أحدث الممارسات الزراعية.

• الإعلام الزراعي والتواصل الرقمي: إنتاج ونشر برامج توعوية وبودكاست وفيديوهات من داخل القرية الإيكولوجية والحديقة النباتية، بهدف نقل المعرفة الزراعية إلى شريحة أوسع من المجتمع وتعزيز مفهوم الإرشاد الزراعي الحديث.

• الأسواق الريفية والتشبيك: تنظيم أسواق ومعارض موسمية تربط المنتجين مباشرة بالمستهلكين، بما يساهم في دعم سلاسل القيمة للمنتجات اللبنانية، من الزيتون والخروب إلى الحمضيات والمونة التقليدية.

• الحديقة النباتية كمنصة تعليمية وطنية: اعتماد الحديقة النباتية في Made by Nature كموقع للزيارات المدرسية والجامعية والأنشطة البيئية والزراعية، بما يعزز التربية البيئية ويرسّخ الوعي بأهمية حماية الموارد الطبيعية.

وأكد الوزير هاني أن هذه الشراكة تعكس توجّه وزارة الزراعة نحو الانفتاح على المبادرات المبتكرة التي تجمع بين العلم والتوعية والاقتصاد المحلي، مشددًا على أن الاستثمار في التعليم البيئي والإرشاد الحديث يشكّل ركيزة أساسية لبناء قطاع زراعي أكثر مرونة واستدامة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية وطنية متكاملة تهدف إلى بناء مجتمع زراعي أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة التحديات، من خلال تكامل المعرفة العلمية مع الإعلام المتخصص وتعزيز فرص الإنتاج والتسويق، بما يخدم الإنسان ويحافظ على الأرض.
