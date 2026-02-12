تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

تطور قضائي في ملف عبرا… الاستماع إلى فضل شاكر وأحمد الأسير وتأجيل الجلسة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-02-2026 | 07:36
تطور قضائي في ملف عبرا… الاستماع إلى فضل شاكر وأحمد الأسير وتأجيل الجلسة
تطور قضائي في ملف عبرا… الاستماع إلى فضل شاكر وأحمد الأسير وتأجيل الجلسة photos 0
عقدت المحكمة العسكرية جلسة جديدة في إطار متابعة الملفات المرتبطة بأحداث معركة عبرا، حيث استمعت إلى الفنان فضل شاكر بشأن الوقائع المنسوبة إليه في هذا الملف، كما استمعت بشكل مفصّل إلى الشيخ أحمد الأسير حول مجريات الأحداث التي شهدتها المنطقة عام 2013.

وتناولت الجلسة مختلف المعطيات المرتبطة بالمواجهات التي اندلعت حينها بين الجيش  ومسلحين تابعين للأسير، والتي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى وأدت إلى ملاحقات وأحكام قضائية بحق عدد من المتورطين.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة إرجاء المتابعة إلى تاريخ 24 آذار المقبل، لاستكمال الاستماع ومتابعة الإجراءات القانونية وفق الأصول.

ويُعدّ ملف عبرا من أبرز القضايا الأمنية التي لا تزال تتفاعل قضائياً، وسط ترقب لمسار المحاكمة في المرحلة المقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
