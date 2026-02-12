تطور قضائي في ملف عبرا… الاستماع إلى فضل شاكر وأحمد الأسير وتأجيل الجلسة

عقدت جلسة جديدة في إطار متابعة الملفات المرتبطة بأحداث معركة ، حيث استمعت إلى الفنان بشأن الوقائع المنسوبة إليه في هذا الملف، كما استمعت بشكل مفصّل إلى الشيخ حول مجريات الأحداث التي شهدتها المنطقة عام 2013.



وتناولت الجلسة مختلف المعطيات المرتبطة بالمواجهات التي اندلعت حينها بين الجيش ومسلحين تابعين للأسير، والتي أسفرت عن سقوط وجرحى وأدت إلى ملاحقات وأحكام قضائية بحق عدد من المتورطين.



وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة إرجاء المتابعة إلى تاريخ 24 آذار المقبل، لاستكمال الاستماع ومتابعة الإجراءات القانونية وفق الأصول.



ويُعدّ ملف عبرا من أبرز الأمنية التي لا تزال تتفاعل قضائياً، وسط ترقب لمسار المحاكمة في المرحلة المقبلة.

Advertisement