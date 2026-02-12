الرئيس عون: ثمة إيجابيات تدعو للتفاؤل ولا أحد فوق القانون

اشار رئيس الجمهورية امام وفد من "حركة شباب " الى ان "ثمة ايجابيات تدعو إلى التفاؤل ويجب استغلال الفرص المتاحة امامنا لا إضاعتها بالمناكفات والتشكيك والخلافات".

واكد ان" ⁠لبنان بطوائفه مصدر غنى ورسالة إلى العالم بالتعددية والحرية للشرق كما للغرب".

واعلن ان الملفات تُفتح أمام ، و"ما حدا فوق راسه خيمة"، لافتا الى ان‏" الاكتظاظ في السجون لا يعالج بالعفو العام بل بالإسراع في المحاكمات وبت مصير الموقوفين ورفع الظلم عن المظلومين".

واعتبر لت" النهوض بالبلد ليس مسؤولية رئيس الجمهورية فقط، بل بتضافر كل الجهود لتحقيق ما يصبو اليه اللبنانيون"، مؤكدا اصراره "على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، ومشيرا الى ان"الإنماء المتوازن خيار لا رجوع عنه".

