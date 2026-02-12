سلسلة لقاءات لبري في عين التينة

استقبل دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ في مقر الرئاسة الثانية في سفير أرمينيا سارمن باغداساريان في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى ، الزيارة كانت مناسبة ايضاً جرى خلالها عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .كما استقبل رئيس المجلس رئيس الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي داني فاضل .عرض أيضاً الاوضاع العامة وشؤوناً برلمانية خلال إستقباله للمجلس البرلماني الآسيوي الافريقي فايز الشوابكة .وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس رجل الأعمال السيد رودولف .