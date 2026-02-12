تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مرقص يختتم زيارته للكويت: اجتماعات مع وزراء عرب و"لوائح" تقنية لدعم لبنان

Lebanon 24
12-02-2026 | 08:14
مرقص يختتم زيارته للكويت: اجتماعات مع وزراء عرب ولوائح تقنية لدعم لبنان
مرقص يختتم زيارته للكويت: اجتماعات مع وزراء عرب ولوائح تقنية لدعم لبنان photos 0
اختتم وزير الإعلام، المحامي الدكتور بول مرقص، زيارته الرسمية إلى دولة الكويت بمناسبة ختام فعاليات "الكويت عاصمة الإعلام العربي 2025"، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات الرفيعة مع وزراء إعلام ومسؤولي هيئات اتصال من الكويت، البحرين، الأردن، الجزائر، العراق، ومصر، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتطوير الشراكات بين لبنان ودول مجلس التعاون. وأكد مرقص خلال اللقاءات "عودة لبنان الفاعلة" إلى المشهد الإعلامي العربي، مسلّطاً الضوء على الخبرات اللبنانية، كما عرض الاحتياجات التقنية واللوجستية للإعلام اللبناني مسلّماً المعنيين لوائح مفصلة بها، ووجّه دعوات رسمية لنظرائه العرب لزيارة بيروت.

وكانت الفعاليات قد أقيمت برعاية أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وتخللتها لقاءات جانبية لمرقص مع شخصيات ديبلوماسية وإعلامية بارزة، من بينهم المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك الشيخ مبارك فهد الصباح، الذي وعد بتلبية دعوة زيارة لبنان قريباً لإقامة برامج مشتركة.


