مرقص يختتم زيارته للكويت: اجتماعات مع وزراء عرب ولوائح تقنية لدعم لبنان

اختتم ، المحامي الدكتور بول مرقص، زيارته الرسمية إلى دولة بمناسبة ختام فعاليات "الكويت عاصمة الإعلام العربي 2025"، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات الرفيعة مع وزراء إعلام ومسؤولي هيئات اتصال من الكويت، البحرين، ، الجزائر، ، ومصر، بحضور لمجلس التعاون جاسم البديوي.



وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتطوير الشراكات بين ودول مجلس التعاون. وأكد مرقص خلال اللقاءات "عودة لبنان الفاعلة" إلى المشهد الإعلامي العربي، مسلّطاً الضوء على الخبرات ، كما عرض الاحتياجات التقنية واللوجستية للإعلام اللبناني مسلّماً المعنيين لوائح مفصلة بها، ووجّه دعوات رسمية لنظرائه العرب لزيارة .



وكانت الفعاليات قد أقيمت برعاية أمير دولة الكويت الشيخ الأحمد الجابر الصباح، وتخللتها لقاءات جانبية لمرقص مع شخصيات ديبلوماسية وإعلامية بارزة، من بينهم لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك الشيخ مبارك فهد الصباح، الذي وعد بتلبية دعوة زيارة لبنان قريباً لإقامة برامج مشتركة.







Advertisement