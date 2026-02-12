خلف من طرابلس: "خطر داهم" يهدد الأهالي ودعوة لخطوات إنقاذية

قام النائب ، يرافقه عضو في حزب "تحالف وطني" الصحافي ، بزيارة لدارة مفتي السابق الشيخ في .

وتركز البحث خلال اللقاء على الأوضاع المعيشية المتردية في المدينة، مع تسليط الضوء على أزمة المباني المتصدعة والمهددة بالسقوط التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على سلامة القاطنين.



وشدد خلف على ضرورة إطلاق مبادرات تطوعية فورية لمعالجة أوضاع الأبنية المتضررة، مؤكداً على أهمية عدم انتظار التمويل كشرط مسبق للتحرك.

ودعا إلى توظيف الطاقات الشبابية في طرابلس ضمن إطار منظم يتضمن مسحاً شاملاً وتخطيطاً دقيقاً للكلفة، معتبراً أن هذا الملف يجب أن يتحول إلى مشروع وطني تشارك فيه البلديات لحماية الاستقرار الاجتماعي.



وفي سياق متصل، شارك خلف في الاجتماع التنسيقي للجمعيات والهيئات الأهلية في في طرابلس، بدعوة من ونقابة المهندسين. وأثنى خلف على الجهود المبذولة من قبل ونقابات المهن الحرة، مطالباً بخطة عمل تستثمر القدرات المتاحة وتحفز المبادرات المحلية لمواجهة الأخطار الداهمة.



