لبنان

خلف من طرابلس: "خطر داهم" يهدد الأهالي ودعوة لخطوات إنقاذية

Lebanon 24
12-02-2026 | 08:48
خلف من طرابلس: خطر داهم يهدد الأهالي ودعوة لخطوات إنقاذية
خلف من طرابلس: خطر داهم يهدد الأهالي ودعوة لخطوات إنقاذية photos 0
قام النائب ملحم خلف، يرافقه عضو المكتب السياسي في حزب "تحالف وطني" الصحافي محمود فقيه، بزيارة لدارة مفتي الشمال السابق الشيخ مالك الشعار في طرابلس.
 
وتركز البحث خلال اللقاء على الأوضاع المعيشية المتردية في المدينة، مع تسليط الضوء على أزمة المباني المتصدعة والمهددة بالسقوط التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على سلامة القاطنين.

وشدد خلف على ضرورة إطلاق مبادرات تطوعية فورية لمعالجة أوضاع الأبنية المتضررة، مؤكداً على أهمية عدم انتظار التمويل كشرط مسبق للتحرك.
 
ودعا إلى توظيف الطاقات الشبابية في طرابلس ضمن إطار منظم يتضمن مسحاً شاملاً وتخطيطاً دقيقاً للكلفة، معتبراً أن هذا الملف يجب أن يتحول إلى مشروع وطني تشارك فيه البلديات لحماية الاستقرار الاجتماعي.

وفي سياق متصل، شارك خلف في الاجتماع التنسيقي للجمعيات والهيئات الأهلية في نقابة المهندسين في طرابلس، بدعوة من اتحاد بلديات الفيحاء ونقابة المهندسين. وأثنى خلف على الجهود المبذولة من قبل المجالس البلدية ونقابات المهن الحرة، مطالباً بخطة عمل تستثمر القدرات المتاحة وتحفز المبادرات المحلية لمواجهة الأخطار الداهمة.

لجنة الزيتون تحذر من "الزيت المغشوش": خطر داهم يهدد الصحة والاقتصاد
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 18:55:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الحواط: تعازيّ للضحايا ودعوة لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 18:55:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": انقاذ احد العالقين من المبنى المنهار في طرابلس في هذه الاثناء
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 18:55:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: إنقاذ سيدة وطفلها من تحت ركام "مبنى طرابلس" المنكوب
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 18:55:18 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
11:43 | 2026-02-12
Lebanon24
11:40 | 2026-02-12
Lebanon24
11:14 | 2026-02-12
Lebanon24
10:55 | 2026-02-12
Lebanon24
10:54 | 2026-02-12
Lebanon24
10:47 | 2026-02-12
