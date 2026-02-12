للمرة الثانية الرئيس الألماني إلى لبنان الأحد.. وهذا برنامج زيارته

يصل الى ليل الاحد المقبل الرئيس الاتحادي الألماني فرانك- فالتر شتاينماير في زيارة تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب الأستاذ ، ورئيس الدكتور نواف سلام، وعددا من المسؤولين اللبنانيين. كما يزور القوة الألمانية البحرية العاملة ضمن " اليونيفيل". وترافق الرئيس الألماني زوجته السيدة الكه بودنبندر مع وفد دبلوماسي. وفي البرنامج زيارات الى مرفأ بيروت والمتحف الوطني وكلية جونية البحرية.ويجري الرئيس الألماني محادثات يوم الاثنين المقبل مع ، يليها مؤتمر صحافي في قصر بعبدا.واعلن الديوان الرئاسي الألماني نبأ الزيارة الى بيروت مشيرا الى "انها الثانية للرئيس شتاينماير الذي سبق ان زار في العام 2018. وأشار الى ان التركيز سينصب على دعم لبنان في مساره نحو مزيد من الاستقرار والنمو الاقتصادي. وتأتي هذه الزيارة في ظل تداعيات الانفجار المدّمر الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020 ، والذي الحق اضرارا جسيمة وادخل البلاد في ازمة حادة.كما سيشيد الرئيس الاتحادي بالجهود المبذولة لتحقيق المصالحة وتعزيز التماسك داخل المجتمع اللبناني. وتؤكد زيارة فرقاطة المانية مشاركة في مهمة قوة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) على المانيا في المجال الأمني ودعمها لاستقرار لبنان."