زاريه باريكيان يعلن ترشحه عن مقعد الأرمن الأرثوذكس في زحلة

أعلن زاريه باريكيان ترشحه للانتخابات عن مقعد الأرمن الأرثوذكس في ، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي تعبيراً عن توجه نحو تجديد الحضور السياسي في المدينة، وتفعيل الدور الأرمني الأرثوذكسي في الحياة السياسية ضمن إطار وطني .



وشدد باريكيان على أهمية الشراكة بين مختلف مكونات المدينة لمواجهة التحديات المقبلة، بالإضافة إلى سعيه لتقديم مشاريع إنمائية واقتصادية تخدم مدينة ومنطقة ، بما يساهم في تعزيز تمثيل فاعل يعكس تطلعات أبناء المنطقة وطموحاتهم في المرحلة المقبلة.





Advertisement