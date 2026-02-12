تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
زاريه باريكيان يعلن ترشحه عن مقعد الأرمن الأرثوذكس في زحلة
Lebanon 24
12-02-2026
|
09:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن زاريه باريكيان ترشحه للانتخابات عن مقعد الأرمن الأرثوذكس في
مدينة زحلة
، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي تعبيراً عن توجه نحو تجديد الحضور السياسي في المدينة، وتفعيل الدور الأرمني الأرثوذكسي في الحياة السياسية ضمن إطار وطني
جامع
.
وشدد باريكيان على أهمية الشراكة بين مختلف مكونات المدينة لمواجهة التحديات المقبلة، بالإضافة إلى سعيه لتقديم مشاريع إنمائية واقتصادية تخدم مدينة
زحلة
ومنطقة
البقاع
، بما يساهم في تعزيز تمثيل فاعل يعكس تطلعات أبناء المنطقة وطموحاتهم في المرحلة المقبلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون هنأ بعيد الميلاد لدى اللبنانيين الأرمن الأرثوذكس
Lebanon 24
الرئيس عون هنأ بعيد الميلاد لدى اللبنانيين الأرمن الأرثوذكس
12/02/2026 18:55:33
12/02/2026 18:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون استقبل كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان
Lebanon 24
الرئيس عون استقبل كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان
12/02/2026 18:55:33
12/02/2026 18:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة زحلة "على مقعد واحد"
Lebanon 24
معركة زحلة "على مقعد واحد"
12/02/2026 18:55:33
12/02/2026 18:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
صائب سلام يعلن ترشحه للانتخابات النيابية عن دائرة بيروت الثانية
Lebanon 24
صائب سلام يعلن ترشحه للانتخابات النيابية عن دائرة بيروت الثانية
12/02/2026 18:55:33
12/02/2026 18:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
منطقة البقاع
مدينة زحلة
البقاع
جامع
زحلة
باري
اريك
بيرا
تابع
قد يعجبك أيضاً
توقيف إسرائيليين اجتازا السياج الحدوديّ في جنوب لبنان
Lebanon 24
توقيف إسرائيليين اجتازا السياج الحدوديّ في جنوب لبنان
11:43 | 2026-02-12
12/02/2026 11:43:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة محل في بعلبك... وهذا ما صادرته الجمارك
Lebanon 24
مداهمة محل في بعلبك... وهذا ما صادرته الجمارك
11:40 | 2026-02-12
12/02/2026 11:40:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الصيادين تقر تعديلات قانون الصيد المائي بالإجماع
Lebanon 24
لجنة الصيادين تقر تعديلات قانون الصيد المائي بالإجماع
11:14 | 2026-02-12
12/02/2026 11:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار يلتقي الصمد.. ملفات إنمائية وتحضيرات انتخابية
Lebanon 24
الحجار يلتقي الصمد.. ملفات إنمائية وتحضيرات انتخابية
10:55 | 2026-02-12
12/02/2026 10:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط استقبل وزير الزراعة ورئيسة مجلس كتّاب العدل
Lebanon 24
جنبلاط استقبل وزير الزراعة ورئيسة مجلس كتّاب العدل
10:54 | 2026-02-12
12/02/2026 10:54:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
Lebanon 24
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
15:04 | 2026-02-11
11/02/2026 03:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
12:31 | 2026-02-11
11/02/2026 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
15:26 | 2026-02-11
11/02/2026 03:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "الرشوة" والفساد في لبنان.. إليكم ما كُشفَ بالأرقام
Lebanon 24
عن "الرشوة" والفساد في لبنان.. إليكم ما كُشفَ بالأرقام
13:00 | 2026-02-11
11/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "القرض الحسن".. كلامٌ جديد
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "القرض الحسن".. كلامٌ جديد
15:50 | 2026-02-11
11/02/2026 03:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:43 | 2026-02-12
توقيف إسرائيليين اجتازا السياج الحدوديّ في جنوب لبنان
11:40 | 2026-02-12
مداهمة محل في بعلبك... وهذا ما صادرته الجمارك
11:14 | 2026-02-12
لجنة الصيادين تقر تعديلات قانون الصيد المائي بالإجماع
10:55 | 2026-02-12
الحجار يلتقي الصمد.. ملفات إنمائية وتحضيرات انتخابية
10:54 | 2026-02-12
جنبلاط استقبل وزير الزراعة ورئيسة مجلس كتّاب العدل
10:47 | 2026-02-12
نديم الجميّل: الشهداء أمانة في أعناقنا وسنبقى أوفياء لتضحياتهم
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
12/02/2026 18:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
12/02/2026 18:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
12/02/2026 18:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24